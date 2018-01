Unión Europea multa a Qualcomm por acuerdo de chips con Apple

Los reguladores antimonopolio de la Unión Europea (UE) multaron el miércoles a Qualcomm con 997 millones de euros (1.230 millones de dólares) por pagar a Apple por usar solo microprocesadores de la firma estadounidense, en lugar de los fabricados por rivales como Intel.

La Comisión Europea dijo que su investigación, iniciada en 2015, cubrió el período 2011-2016 y consideró el dominio de Qualcomm en el mercado de los llamados "chipsets", circuitos integrados auxiliares que permiten rápidas conexiones de banda ancha móvil.



"Qualcomm pagó miles de millones de dólares a un cliente clave, Apple, para que no le comprara a rivales. Estos pagos no fueron solo reducciones de precio, sino que se hicieron con la condición de que Apple utilizara exclusivamente los 'chipsets' de banda base de Qualcomm en todos sus iPhones y iPads", dijo la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado.



"Esto hizo que ningún rival pudiera desafiar efectivamente a Qualcomm en este mercado, sin importar lo buenos que fueran sus productos", agregó.



La multa representó el 4,9 por ciento de la facturación de Qualcomm en 2017, dijo la Comisión Europea. Las acciones de Qualcomm cayeron hasta un 5 por ciento en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. Vestager dijo en una conferencia de prensa que no habría repercusiones para Apple en el caso. Los reguladores antimonopolio de la UE han estado bajo presión luego de que jueces europeos enviaran un caso contra el fabricante estadounidense de chips Intel a un tribunal de la región para una apelación. Intel recibió una multa de 1.000 millones de euros en 2009 por pagar a fabricantes de computadoras para que les compraran la mayor parte de sus chips.



Los chipsets de banda de base permiten a los smartphones y a las tabletas conectarse a las redes celulares y se utilizan tanto para los servicios de voz como para la transmisión de datos. Qualcomm es con diferencia el primer suministrador de chipsets de banda de base LTE. En el mercado hay otros fabricantes de pulgas (chips), por ejemplo Intel (el mayor suministrador de pulgas para ordenadores) intentó rivalizar y entrar en competencia con Qualcomm.



En 2011 Qualcomm firmó un acuerdo con Apple por el que se comprometió a transferir sumas sustanciales a Apple con la condición de que esta utilizara exclusivamente los chipsets Qualcomm en sus iPhone y iPad. En 2013, la fecha de expiración del acuerdo se aplazó a finales de 2016. El contrato estipulaba que Qualcomm dejaría de pagar a Apple si esta empresa comercializara un aparato equipado con un chipset suministrado por un rival. Los documentos internos muestran que Apple trató de confiar a Intel la fabricación de una parte de sus chipsets de banda de base, pero la condición de la exclusividad de Qualcomm fue un elemento esencial que empujó a Apple a no hacerlo antes del término del acuerdo.



Más tarde, en septiembre de 2016, cuando el acuerdo iba a expirar, Apple comenzó a aprovisionarse en parte de chipsets de banda de base de Intel. Según el Ejecutivo comunitario, las prácticas de Qualcomm son un abuso de posición dominante al impedir el ejercicio de una competencia. La posición dominante en el mercado no es de por si ilegal según las normas europeas, pero corresponde a las empresas que la ejercen asegurarse de que no abusan de su poder de mercado restringiendo la competencia ya sea en el ámbito donde tienen ese dominio o en otros.



REUTERS Y EFE