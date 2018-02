Murió John Perry Barlow, uno de los pioneros de internet

A los 70 años de edad, mientras dormía, falleció esta mañana el poeta y ciberactivista John Perry Barlow.

El fundador de la Electronic Frontier Foundation (EFF) y la Freedom of the Press Foundation (FPF) también fue reconocido por su constante lucha por la independencia y la libertad de internet.



La noticia de su deceso fue dada a conocer por la directora ejecutiva de EFF, Cindy Cohn, en un comunicado de prensa donde lo resalta como uno de los impulsores de esa fundación, en 1990, junto a Mitch Kapor y John Gilmore.



"No es una exageración decir que grandes partes del internet que todos conocemos y amamos hoy existen y se desarrollan gracias a la visión y el liderazgo de Barlow. Siempre vio internet como un lugar fundamental de libertad, donde las voces largamente silenciadas pueden encontrar un público y donde la gente puede conectar con otros a pesar de la distancia física", afirmó Cohn.



John Perry Barlow es descrito como un hombre polifacético y con diversos intereses que iban desde la literatura hasta la tecnología, fue letrista del emblemático grupo de psicodelia Grateful Dead desde 1971 hasta 1995.



Su pensamiento libertario y utópico sobre internet quedó plasmado en "Una Declaración de Independencia del Ciberespacio", manifiesto publicado en 1996 y en el que defendía que la red global fuera un entorno en el que los gobiernos de los países no tuvieran ningún tipo de poder o injerencia.



Barlow, que pasó gran parte de su vida como ranchero en el estado de Wyoming (EE.UU.), a lo largo de su vida profesional también fue uno de los principales impulsores de la neutralidad en la red, de la privacidad de los datos y el internet abierto.



*REDACCIÓN TECNÓSFERA CON EFE