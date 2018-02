Crear su propio centro de control de IoT es posible

Mozilla, la comunidad de software libre creada en 1998 por los miembros de Netscape, lanzó este martes un framework abierto (entorno de trabajo de contribución libre) para que ingenieros, desarrolladores y fanáticos de la programación puedan explorar las posibilidades del Internet de las Cosas (IoT) al conectar dispositivos a un sitio web como si se tratara de un centro de control inteligente.

La iniciativa, denominada 'Project Things', hace parte del trabajo del colectivo 'Web of the Things', una comunidad que trabaja en esfuerzos de estandarización como la W3C y el IETF, entre otros.



La intención sería "descentralizar esta tecnología y enfocarla en la seguridad, la privacidad y la interoperabilidad", dado que el desarrollo de estos sistemas ha sido impulsado principalmente por grandes empresas del sector.



Argumentando que los usuarios no deberían estar atados a una marca o plataforma específica para poder crear ambientes inteligentes en su hogar, Mozilla explicó que su framework buscará apoyar la definición de estándares.



Al momento, aunque la popularidad de los dispositivos de IoT aumenta, no existe un estándar único sobre cómo los dispositivos deberían comunicarse entre sí (acuerdos de interoperabilidad). Es por eso que cada proveedor (Amazon, Google, Apple, entre otros) crea una aplicación personalizada que funciona solo con los dispositivos de su propia marca. Según Mozilla, si la situación continúa de esa forma "los costos se mantendrán altos, mientras que el mercado permanece fragmentado y crece lentamente".



"Creemos que el futuro de los dispositivos conectados debería ser más parecido a la web abierta. El futuro debería descentralizarse y debería poner el poder y el control en manos de las personas que usan esos dispositivos", reza la publicación en su blog oficial.



El framework de Mozilla permitirá generar reglas lógicas para el control centralizado de dispositivos inteligentes. El entorno está habilitado para reconocer diferentes protocolos y dispositivos como enchufes inteligentes, luces regulables y de colores, interruptores y otro tipo de sensores, incluso tendrá versiones 'virtuales' de ellos para facilitar el desarrollo a quienes no tengan un dispositivo real. Los usuarios podrán dar instrucciones mediante comandos de voz, usando el micrófono del computador y visualizar el plano del terreno para colocar dispositivos en el mapa de una casa.



El proceso de construcción del framework fue público desde junio del año pasado. En el segundo semestre de 2017, Mozilla trabajó de la mano con fabricantes, desarrolladores contribuyentes y usuarios finales, lo que hace de este entorno un desarrollo abierto y colaborativo.



Sin embargo, en esa fase del 'Project Things', la plataforma resultaba accesible únicamente para aquellos con buena cantidad de conocimiento técnico, especialmente en dispositivos como el Raspberry Pi (un computador súper sencillo utilizado para proyectos educativos).



El lanzamiento de este martes buscó ampliar el acceso a los interesados en la programación incluyendo en el framework procesos que facilitan que "cualquiera pueda construir su propia 'puerta de enlace'" y pueda "concentrarse en cosas divertidas como la automatización y una mayor variedad de dispositivos".



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA