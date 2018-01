Caso de Waymo vs Uber plantea discusiones sobre la movilidad laboral

El caso entre Waymo y Uber adquirió un nuevo matiz este miércoles, cuando se está definiendo el jurado del caso, ya que podría los miembros seleccionados tendrían que evaluar una situación complicada: El hardware de conducción autónoma que algunos ingenieros desarrollaron en Uber ¿procede de secretos robados a su antiguo empleador? o su desarrollo se basó en conocimientos internalizados durante su trabajo en Waymo y tienen derecho a conservarlos en el cerebro.

Según reportó Bloomberg, Uber planteó la pregunta irónica de: "¿debería exigirse una lobotomía frontal completa a los ingenieros de Silicon Valley que buscan cambiar de empleo?". Según la compañía eso sería lo que depara el futuro si Waymo ganara la demanda en la que acusa al gigante de viajes urbanos de robar secretos mediante el recurso de contratar a ingenieros que trabajaron en la unidad de Alphabet Inc.



Waymo busca casi 2.000 millones de dólares por daños y también una orden judicial que impida a su competidora el seguir usando la tecnología en disputa. Ambas compañías compiten fuertemente en el desarrollo y comercialización de la tecnología autónoma.



William Alsup, juez de distrito de Estados Unidos, buscará dar a los miembros del jurado algunas instrucciones para la comprensión de la ley puesto que lo preocupa lo que llama "el problema de la movilidad de los empleados". No obstante, afirmó que las lobotomías planteadas por Uber no serán una respuesta.



El movimiento de empleados entre compañías rivales es una fuente de conflicto en el sector tecnológico. El juez Alsup destacó anteriormente que "a Silicon Valley y al resto del mundo tecnico de EE.UU. les interesa mucho saber como equilibramos esos factores en conflicto".



Los primeros alegatos comenzarán el próximo lunes. Entre los testigos figuran Travis Kalanick, el cofundador de Uber (que se vio obligado a salir del cargo en junio), y Larry Page, el CEO de Alphabet (casa matriz de Google y Waymo).



Anthony Levandowski, el ingeniero acusado de transferir miles de archivos de Waymo a Uber, también tendrá que declarar, aunque había guardado silencio desde que inició el proceso de la demanda.



La unidad de Alphabet dijo tener evidencia tecnológica de que Uber robó secretos para copiar su Lidar (el reflejo de rayos láser en el que se basan los vehículos de conducción autónoma para percibir el entorno y evitar peatones, obstáculos y otros vehiculos, como un radar pero con luz).



"Este no es un caso en que un grupo de ingenieros cruzó de forma accidental la linea entre conocimientos y secreto comercial por no saber donde estaba la linea", dijo Amy Candido, una abogada de Waymo de la firma legal Quinn Emanuel. A lo que agregó que "es un caso en que Levandowski y otras personas de Uber se apropiaron de forma intencional y descarada de secretos de Waymo".





REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg