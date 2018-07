MoviePass en problemas ¿Es el fin del 'Netflix de las salas de cine'?

Un préstamo tramitado con urgencia salvó a MoviePass de quedarse sin fondos la semana pasada. La firma usó la inyección de recursos para reanudar sus operaciones después de que su incumplimiento en los pagos a socios comerciales clave dejó a sus clientes fuera de los cines el jueves y el viernes.



Pero nada garantiza su continuidad a medida que se agotan sus recursos sin que su modelo financiero dé señas de funcionar.

El servicio se suspendió el jueves, después de que los procesadores dejaron de cobrar los pagos por MoviePass, que sabe bien que nuevos contratiempos podrían dañar la capacidad de la compañía para retener a sus suscriptores.



Cuando todo parecía perdido, la compañía indicó –en un trino el viernes por la tarde– que el servicio había sido restaurado. Pero este lunes nuevas quejas daban cuenta de un nuevo 'apagón'.



MoviePass, que les permite a sus suscriptores pagar 9,95 dólares al mes y poder ver una película todos los días en el teatro, deja consultar desde una aplicación móvil la oferta de los teatros y las funciones, para luego retirar las boletas en el lugar seleccionado con una tarjeta en los kioskos.



La empresa no ha sido rentable, pero su CEO, Mitch Lowe, dice que puede serlo si apunta a suscribir a más suscriptores que no acuden al cine con tanta frecuencia. El año pasado, en diálogo con EL TIEMPO, Lowe dijo estar seguro de ello.



“Sé que puede funcionar. De hecho, creo que cuando tienes un producto y las personas dicen ‘es demasiado bueno para ser cierto’, estás protegido de que venga la competencia a tratar de hacer lo mismo. Cuando usas la tecnología y cuando entiendes al cliente, puedes hacer que funcione”, dijo Lowe, y agregó que la matemática prueba que, al final, el modelo se equilibra.



Irónicamente, que otros hagan lo mismo es lo que está pasando. AMC Entertainment Holdings Inc. y Alamo Drafthouse Cinema, dos cadenas de teatro, no quisieron sumarse a la idea de MoviePass y prefirieron lanzar sus propios servicios para competir.



Mientras el anhelado equilibrio llega, MoviePass paga las entradas a precio completo, por lo que, efectivamente, opera a pérdida.



Por esa razón ha tenido que implementar cambios en su oferta inicial, que era “cualquier sala, cualquier película, cualquier día”.



Acosada por sus crecientes problemas financieros, tuvo que pasar a una película diaria y a prohibir en la misma cinta más de una vez. Incluso así, tuvo que comenzar a cobrar una ‘prima’ por ‘horas pico’, en las que los usuarios deben pagar alrededor de tres dólares extra si quieren ver un estreno como Avengers: Infinity War o Mission Impossible: Fallout en horarios de alta demanda.



Cada nueva restricción es recibida con descontento por quienes esperaban que la compañía honrara sus promesas iniciales. Pero el modelo económico, por ahora, no ha resultado sostenible.



Se estima que en la actualidad, MoviePass tiene alrededor de tres millones de suscriptores de su plan Unlimited, que pagan 9,95 al mes. Existe un plan regular, que por 7,95 dólares al mes permite ver tres películas. Unos 4.000 teatros y 36.000 pantallas de cine están a disposición de sus usuarios.