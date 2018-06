iOS 12 y macOS Mojave, las novedades destacadas en software de Apple

El estreno de los sistemas operativos iOS 12, para dispositivos móviles, y macOS Mojave, para computadoras Mac, protagonizó el acto central con el que el gigante tecnológico Apple inauguró su conferencia anual de desarrolladores.



El Centro de Convenciones McEnery de San José (California, EE.UU.) acogió la apertura de este evento en el que se congregarán desarrolladores de todo el mundo hasta el viernes para debatir y compartir experiencias sobre la creación de software para Apple.

"Hoy todo girará en torno al software", señaló ante las 6.000 personas presentes en el acto el CEO de Apple, Tim Cook, que así disipó cualquier rumor acerca de que la compañía de la manzana pudiera presentar algún nuevo dispositivo o alguna actualización en su gama de productos.



Apple desveló iOS 12, la nueva versión del sistema operativo que emplean sus dispositivos móviles, como los celulares iPhone o las tabletas iPad, y lo hizo con la promesa de que servirá para acelerar el rendimiento de estos productos.

Disponible a partir de otoño para todos los dispositivos que fueron compatibles con iOS 11, iOS 12 permitirá que las aplicaciones se lancen al doble de velocidad o que la cámara se cargue un 70 % más rápido, según una simulación hecha con un iPhone 6 Plus.



Cook inició su presentación del nuevo sistema operativo con un señalamiento bastante directo a Android. Mientras el 81 por ciento de los dispositivos Apple ya corre iOS 11, dijo, apenas un 6% de los Android cuenta con la versión más reciente.



Una novedad destacada es la mejora de Facetime, aplicación para videollamadas que ahora habilitará conversaciones en grupo con hasta 32 personas al mismo tiempo.



La realidad aumentada tiene también un espacio notable en iOS 12 con ARKit 2, la nueva versión del conjunto de herramientas para facilitar la creación de aplicaciones con esta tecnología y que ahora incluye el trabajo en un entorno común desde diferentes dispositivos.



La aplicación Measure, que sirve para medir objetos, fue otro punto destacado en cuanto a realidad aumentada. La realidad aumentada transformará juegos como Jenga o los sets de bloques de Lego.



Por otro lado, Apple desveló macOS Mojave, la nueva versión de su sistema operativo que utilizan las computadoras Mac. macOS Mojave toma el relevo de macOS High Sierra, que fue presentado el año pasado, y a diferencia de la temática montañosa de su predecesor esta nueva versión se inspira visualmente en los paisajes de los desiertos californianos.

A diferencia de sus antecesores, macOS Mojave toma inspiración de los paisajes de los desiertos californianos. Foto: Bloomberg

En este sentido, "Dark Mode" (modo oscuro) es una nueva apariencia del escritorio que, al usar menos brillos y tonos claros, permite que destaquen las imágenes desplegadas en la pantalla.



macOS Mojave también incluirá nuevas aplicaciones como News, Stocks, Voice Memos y Home, así como una versión retocada de la tienda virtual App Store. iOS 12 y macOS Mojave presentan nuevas herramientas de privacidad para prevenir que se usen, sin permiso, marcadores sociales como "me gusta" o "compartir" para rastrear a los usuarios en internet.

Memojis, los emojis personalizados y animados de iOS 12. Foto: AFP

iOS 12 incluye además los memoji, evolución de los animoji de Apple que usaban los emoji de forma dinámica a partir de los gestos de las personas y que siguen la línea de los AR emoji de Samsung.



Así mismo, la compañía anunció varias funciones para controlar el uso razonable de los dispositivos y que así se obtenga "una mejor gestión del tiempo", según explicó el vicepresidente de software de la compañía, Craig Federighi.



Diseñadas para evitar la dependencia o abuso de los aparatos o para controlar el uso que hacen de ellos los más pequeños, estas funciones incluyen modos como Do Not Disturb (No molestar) o Screen Time, que regula el tiempo máximo que puede dedicar a una aplicación concreta.



iOS 12 también presentó novedades y diseños mejorados en las aplicaciones Apple Books, Apple News, Stocks, CarPlay o el asistente virtual Siri, que contará ahora con accesos rápidos personalizados y sugerencias en su interfaz. Gracias a esos 'atajos' ('Shortcuts'), el usuario podrá predeterminar la ejecución de ciertas aplicaciones para toda clase de tareas, de encontrar las llaves a bajar el desactivar el timbre cuando va a cine.

Apple quiere hacer de la más reciente versión de su Watch un reloj más inteligente. Foto: Bloomberg

El Apple Watch se vio beneficiado con numerosas actualizaciones en su sistema operativo, WatchOS, que ahora le permitirán funcionar como un walkie-talkie, integrar comandos a los mensajes y, por fin, reproducir podcasts.



El reloj inteligente ofrecerá modos de competición e inicio y fin automático en cuanto sus funciones de salud y entrenamiento. Finalmente, el receptor televisivo

Apple TV 4K será compatible con sonido Dolby Atmos.



El acto contó con el habitual tono desenfadado e irónico de Apple y, como muestra, sobre el escenario se vio a una de sus representantes haciendo bicicleta estática para demostrar las funciones deportivas de Apple Watch.



EFE