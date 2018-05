MinTIC restableció el servicio en los puntos Vive Digital afectados

El ministerio TIC informó que restableció el servicio de conectividad en 642 puntos Vive Digital que resultaron afectados la semana pasada.

Para ello, la cartera dijo que acudió al mecanismo legal de urgencia manifiesta, por medio del cual se viabilizó la contratación de la Unión Temporal Conectando Colombia (Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S y S3 Wireless Colombia S.A.S), actual proveedor del servicio.



"Esta medida es una acción tomada por la cartera TIC en aras de garantizar la continuidad del servicio de conectividad", señaló el ministerio en un comunicado.

El apagón, que se generó en la mañana del miércoles 16 de mayo, se debe, principalmente, porque las cuentas no están claras. En 2015, la cartera TIC cerró un contrato con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entidad que se encargaría de gerenciar los 910 puntos Vive Digital disponibles en Colombia hasta el 31 de julio de 2018 por un valor de 247'304.523.071 pesos.



Pero la manera como Fonade ha administrado esas zonas no es bien vista por el ministerio TIC. La cartera ha sostenido que ese fondo ha incumplido con el contrato, debido a una serie de irregularidades, las cuales se deben en la contratación que hizo Fonade a sus integradores (cinco compañías que se encargan de capacitar en los puntos), posibles sobrecostos y dineros no legalizados.



Por su parte, el Fonade sostiene que no ha podido continuar con la administración de los puntos Vive Digital, porque el ministerio TIC no ha entregado los recursos suficientes.



"La urgencia manifiesta surgió como respuesta a un hecho excepcional y de fuerza mayor, ajeno a la voluntad y responsabilidad del Ministerio TIC, como consecuencia de un presunto incumplimiento de Fonade en la ejecución del contrato 667 de 2015", explicó el Mintic.



Además, la cartera dijo que se han adelantado diversas mesas de trabajo para normalizar el servicio con Fonade, pero no se ha logrado resultado alguno.



Los puntos Vive Digital se encuentran ubicados principalmente en zonas vulnerables en cabeceras municipales del país. En estos centros los ciudadanos pueden conectarse a internet de manera gratuita, adelantar trámites con el Estado y acceder a educación virtual, entre otros servicios.



