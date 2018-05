Gran Bretaña anuncia nuevas leyes para las compañías de redes sociales

21 de mayo 2018 , 08:01 a.m.

El Secretario de Estado británico para Medios Digitales, Cultura, Medios y Deportes, Matt Hancock, aseguró que Gran Bretaña enfrentará "los elementos del lejano oeste" en internet, desde el acoso cibernético hasta la explotación infantil en línea, con nuevas leyes para las compañías de redes sociales.

Al lanzar una consulta sobre qué medidas deberían usarse para garantizar la seguridad de quienes usan Internet, Hancock dijo el domingo que el gobierno publicará un un documento de política que establece propuestas para una legislación futura. El documento se publicará este año, pero apunta a traer nuevas leyes "en los próximos años".



"La tecnología digital es abrumadoramente una fuerza para el bien en todo el mundo y siempre debemos defender la innovación y cambiar para mejor", dijo Hancock en un comunicado.



Agregó: "al mismo tiempo, he tenido claro que tenemos que abordar los elementos de Internet del Lejano Oeste a través de la legislación, de una manera que apoye la innovación. Apoyamos firmemente a las empresas de tecnología para que comiencen y crezcan, y queremos trabajar con ellas para mantener seguros a nuestros ciudadanos".



A pesar de que el jefe digital no dio mayores detalles sobre qué tipo de regulación debería usarse para proteger a quienes usan internet, el gobierno británico ha buscado una mejor regulación de las compañías de medios sociales, especialmente en un momento en el que trata de llevar a cabo su agenda, con la partida de Gran Bretaña de la Unión Europea ocupando gran parte del tiempo de los ministros.



Según dijo Hancock a la BBC que como parte de la ley de protección de datos ahora en el parlamento (que entra en vigencia esta semana), las empresas podrían recibir multas de hasta el 4 por ciento de su facturación global.



"No quiero que los trolls ganen", afirmó Hancock. En su declaración, dijo que el Ministerio para Medios Digitales, Cultura, Medios y Deportes y el Ministerio del Interior trabajaría con reguladores, plataformas y compañías de publicidad para llegar a un acuerdo sobre la legislación que aborda "daños legales e ilegales".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.