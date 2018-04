Justicia alemana presionará a Facebook sobre sus algoritmos

La ministra de Justicia alemana anunció esta semana una nueva reunión con Facebook para discutir el impacto de sus algoritmos en los usuarios de la red social. Agregó que las revelaciones recientes de violaciones a la privacidad probablemente no fueron un caso aislado.

El miércoles Facebook reveló que la información personal de hasta 87 millones de usuarios, la mayoría en los Estados Unidos, puede haber sido mal compartida con la consultora política Cambridge Analytica. El jueves la Unión Europea confirmó que 2.7 millones de ciudadanos europeos están involucradas.



"Planeo una discusión adicional con Facebook sobre la cuestión de los algoritmos que gobiernan cómo se categoriza a las personas según su uso de los datos", dijo Barley en una rueda de prensa.



La privacidad de los datos es un tema delicado en Alemania, donde los recuerdos de los dos estados policiales del siglo XX en su territorio han estimulado al gobierno a asumir un papel de liderazgo para presionar por una regulación más estricta de los gigantes de Internet basados ​​en datos.



Una encuesta para la televisión pública de ARD descubrió que el 61 por ciento de los usuarios de Internet de Alemania estaban preocupados de que sus datos se hubieran utilizado indebidamente, aunque solo el 12 por ciento dijo que habían reducido el uso de Facebook. Otro 2 por ciento se había detenido por completo.



La reunión con Barley sería la segunda convocatoria de esa red social por parte del gobierno alemán desde que el New York Times y el periódico londinense Observer informaron el uso de sus datos por parte de Cambridge Analytica el 16 de marzo. Las acciones de Facebook han perdido desde entonces un 16 por ciento, borrando más más de $ 80 mil millones de su valor de mercado.



"No deberíamos tener ilusiones: los casos de Cambridge Analytica no serán los únicos y Facebook probablemente no sea el único gigante de Internet donde ocurrieron casos dudosos similares", dijo Barley. "Probablemente sea solo la punta del iceberg", agregó.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters