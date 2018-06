MinTIC retira el proyecto de regulador convergente

El Ministerio TIC anunció que el retiro del proyecto del regulador convergente en un acto de "responsabilidad". La iniciativa, cabe recordar, plantea la creación de un único regulador que se llamaría Comisión de Comunicaciones y estaría encargada de regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión.



De acuerdo con la cartera, la decisión se tomó para "frenar la ponencia del senador Mario Fernández, que eventualmente desfinanciaría la televisión pública".



Fernández, quien es el ponente del proyecto por parte del Senado, está de acuerdo en crear el regulador convergente, pero según el Mintic, el senador dice que es necesario que los operadores de televisión e internet aporten a ese fondo el 1,96 por ciento de sus ingresos.

El proyecto crearía un fondo convergente que fusionaría los actuales Fondo para el Desarrollo de la Televisión (Fontv) y Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic).



Este apartado ha sido fuente de controversia porque los detractores de la idea dicen que la creación de un fondo único convergente administrado por el Gobierno a través del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (Mintic) amenaza a canales públicos como Señal Colombia y los ocho canales regionales.



Durante la mañana del 5 de marzo, en el Congreso de la República se dieron cita las comisiones sextas de Senado y cámara para socializar el proyecto de regulación, pues debido a que tenía mensaje de urgencia del presidente Juan Manuel Santos, hay un plazo de 30 días para debatir el proyecto.



Sin embargo, hasta el momento no ha sido radicada la ponencia para debatir si se aprueba o no. Por el momento, falta esperar que las comisiones sextas de Senada y cámara aprueben el retiro del proyecto del único regulador convergente.



Durante la sesión de este 5 de marzo, la representante a la cámara Martha Patricia Villalba, dijo que no hay tiempo para aprobar la propuesta del regulador convergente y es necesario "darle la oportunidad a los nuevos congresistas que debatan la idea. Señaló, además, que el congreso no debería aprobar el retiro del proyecto porque "no han sido notificados".



Por su parte, Juanita Rodríguez Kattah, viceministra de Economía Digital, afirmó durante la sesión que el retiro del proyecto se generó porque la propuesta del senador Mario Fernández "cambia la esencia del único regulador convergente".



El senador Mario Fernández en la reunión dijo que: "Si bien la propuesta viene redactada desde el Gobierno, el Congreso tiene la potestad de hacer las modificaciones necesarias. Tuve la determinación de redactar la ponencia de acuerdo a una ponencia del Departamento Nacional de Planeación y, si me equivoque, le solicitó al Ministerio TIC que me corrija con argumentos".



