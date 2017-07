Microsoft asegura que Paint no 'morirá', tendrá una nueva casa

25 de julio 2017 , 09:52 a.m.

Luego del anuncio de Microsoft de acabar con Paint, uno de los programas informáticos más influyentes de los últimos 32 años, los usuarios, a través de las redes sociales, expresaron su tristeza y descontento ante la posible desaparición.

Y las protestas no fueron en vano, pues el gigante tecnológico aseguró, en su blog oficial, que Paint no 'morirá' sino que estará disponible en versión gratuita a través de Windows Store.



"Los aficionados de Paint se alegrarán: ¡La aplicación de arte original no va a ninguna parte, excepto a Windows Store de forma gratuita!", así lo expresó Microsoft.



De hecho, la empresa fue enfática al afirmar que el pasado lunes, durante el anunció, hubo algunas confusiones y es "necesario aclararlas".



"Paint está aquí para quedarse, solo tendrá una nueva casa pronto, en la tienda de Windows (...). Si hay algo que aprendimos, es que después de 32 años, Paint tiene muchos fans. Ha sido increíble ver tanto amor por nuestra vieja y fiel aplicación", dice la empresa de tecnología.

Esta es la primera vez, desde que fue lanzada la aplicación en 1985, que Paint no recibirá soporte en las actualizaciones del sistema operativo de Microsoft.



La herramienta fue uno de los primeros programas de edición gráfica y ha sido un referente en la creación de ilustraciones e imágenes. Una de sus últimas renovaciones más importantes se presentó con la versión de Windows 7.



Vale la pena recordar que Microsoft presentó Paint 3D, una evolución que ofrece herramientas de creación de imágenes en resolución 3D, así como algunas opciones de edición de imágenes 2D básicas.