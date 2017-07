Microsoft declara que Paint es obsoleto

Después de 32 años de lanzada, la legendaria herramienta de dibujo de Microsoft, Paint, fue declarada como obsoleta en la próxima actualización de Windows 10 (Fall Creators Update) que será presentada a finales de este año. Así lo dio a conocer el gigante tecnológico en un comunicado en el que publica la lista de aplicaciones que serán eliminadas o consideradas por la compañía como obsoletas.

Paint se encuentra dentro de esta última y, de acuerdo con el documento, la herramienta no está en desarrollo activo ni será actualizada y podría eliminarse en futuras versiones.



Esta es la primera vez, desde que fue lanzada la aplicación en 1985, que Paint no recibirá soporte en las actualizaciones del sistema operativo de Microsoft. La herramienta fue uno de los primeros programas de edición gráfica y ha sido un referente en la creación de ilustraciones e imágenes. Una de sus últimas renovaciones más importantes se presentó con la versión de Windows 7.



Este anuncio podría significar el fin de esta mítica herramienta gratuita, teniendo en cuenta que Microsoft presentó el nuevo Paint 3D, que ofrece herramientas de creación de imágenes en 3D, así como algunas opciones de edición de imágenes 2D básicas.



Entre las aplicaciones que también serán removidas en esta versión de Windows 10 se encuentran 3D Builder app, Outlook Express, Reader app y Reading List.



Aún no se conoce la fecha exacta del lanzamiento de la actualización, pero la compañía señaló que la lista está sujeta a cambios y puede no incluir todas las funciones.



Algunos usuarios en Twitter expresaron su tristeza en esta red social, pues aseguran que además de permitir hacer operaciones básicas, como cortar y editar una foto, Paint es una herramienta que produce nostalgia, pues se convirtió en una alternativa de entretenimiento durante la infancia de muchos.

Por esas tardes que te pegabas horas haciendo dibujos sin sentido😢 #paint — Pau🔥 (@pautterr) 24 de julio de 2017

Paint va a dejar de existir... Qué vamos a hacer cuando nos quedemos sin Internet? 😱 — Nick #12 (@Nick12_F) 24 de julio de 2017

Siempre en nuestros corazones Paint.

RT para su despedida.

Amén.❤️🙏 pic.twitter.com/DvYdaa24jm — El abuelo Rick. (@imprxveda) 24 de julio de 2017

Macho, me quitan el paint que es lo que uso para recortar los screenshoots que saco en el PC! — Noxyt🦋 (@xNoxyt) 24 de julio de 2017

Sondeo ¿Está de acuerdo con que Paint desaparezca? ¡Su voto se ha realizado correctamente! Ver resultados Sí No Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Sí 64% No 406% Volver

TECNÓSFERA