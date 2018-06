Microsoft compra por US $7.500 millones la mayor red de software libre

Como se anticipaba, Microsoft anunció haber llegado a un acuerdo para adquirir por 7.500 millones de dólares GitHub, una plataforma dedicada al alojamiento y desarrollo de software.Creada en 2008, esa sociedad cuenta con más de 28 millones de desarrolladores en el mundo, a los que permite generar programas en cooperación.

Según Microsoft, con esta adquisición ambas empresas permitirán a los desarrolladores disponer de nuevas herramientas en cada etapa de creación de un programa, lo que permitirá ofrecer nuevos servicios a los usuarios.



El pacto de compra, sujeto a revisiones regulatorias, se espera que quede sellado a fines de este año, dijo Microsoft en un comunicado en su sitio web.



Para Microsoft Corp., adquirir GitHub Inc. marca un retorno a los orígenes de la compañía y un vuelco abrupto respecto del lugar en el que se encontraba un decenio atrás.



La historia de los orígenes de Microsoft se centra en el mercado para herramientas de desarrollo de software. Décadas antes de que el ex máximo ejecutivo Steve Ballmer ocupara y desocupara un escenario al grito de "desarrolladores, desarrolladores, desarrolladores", Bill Gates y Paul Allen fundaron la compañía para brindar a los amantes de los hobbies una manera de programar un nuevo kit para microordenadores, el MITS Altair.



Pero mientras Ballmer celebraba que los desarrolladores crearan software patentado para Microsoft a comienzos de los años 2000, tanto él como su equipo de ejecutivos criticaban con vehemencia el tipo de programa de código abierto que se desarrolla hoy en GitHub. El software de fuente abierta permite a los desarrolladores manipular, mejorar y compartir código, enfoque que amenazaba el modelo de negocio de Microsoft.



Las cosas han cambiado mucho desde entonces, y con el máximo responsable Satya Nadella, Microsoft apoya muchos recursos de Linux y ha empleado modelos de código abierto en importantes productos de desarrolladores y de la nube.



Microsoft, con sede en Redmond, Washington, es en este momento una de las empresas que mas aporta a GitHub, y ahora que Nadella lleva la compañía de la dependencia completa del sistema operativo Windows hacia un mayor desarrollo en Linux a nivel interno, la firma necesita nuevas maneras de conectarse con la comunidad de desarrolladores mas amplia.



GitHub prefirió vender la empresa antes que salir a bolsa y eligió a Microsoft en parte debido a que estaba impresionada con Nadella, dijo una de las personas, que pidió mantener su nombre en reserva al referirse a información privada.



La cifra tomó a muchos analistas por sorpresa. La última valuación conocida de GitHub fue de US $2.000 millones en 2015.