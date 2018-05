¿Es riesgoso el mensaje de un círculo negro difundido en WhatsApp?

Una nueva broma a través de WhatsApp se ha hecho viral en los últimos días. Se trata de un mensaje que viene con el texto ‘Dont touch here’ (No toque aquí) y que señala el emoticón de un círculo negro.



Aunque al hacer clic, no se distribuye ninguna clase de virus o malware, sí es posible que la aplicación de mensajería se bloquee y no responda a ninguna orden por parte del usuario.

Según informa el sitio especializado Andr4all, al pasar el chat al formato .txt es posible identificar que el texto esconde miles de caracteres, que al final son los responsables del bloqueo de la app.



No es que el círculo negro cause el daño, sino que al hacer clic en la burbuja del mensaje los caracteres ocultos hacen que WhatsApp deje de funcionar porque no los puede procesar.



Si recibe este mensaje, lo recomendable es evitar abrirlo o pulsar directamente en el texto. Si la curiosidad le ganó y decidió hacer clic debe acceder al administrador de las aplicaciones y cerrarla para que vuelva a estar en orden.



Anteriormente se han propagado campañas parecidas que difunden consejos engañosos y que muchas veces también logran ralentizar los servicios ofrecidos por las apps.



Es importante que los usuarios se informen sobre cómo protegerse ante este tipo de amenazas y tomen consciencia respecto a los riesgos de compartir cadenas con contenido falso.



TECNÓSFERA