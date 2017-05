Una memoria USB para remover los virus de su PC

Deshacerse de los virus y el ‘malware’ en los computadores suele ser un reto costoso y prolongado y a veces hasta imposible de alcanzar. Por eso, una compañía de Canadá creó una solución fácil de usar, económica y con resultados comprobables.



Se trata de FixMeStick, una memoria USB que el usuario solo debe conectar al computador para que esta se encargue de remover el ‘malware’ y los virus presentes en el equipo.



La ‘stick’ no reemplaza la necesidad de un antivirus, de hecho es una opción que se debe usar solo cuando el sistema esté severamente afectado.

Los usuarios deben seguir las recomendaciones de mantener su ‘software’ antivirus actualizado, no descargar archivos de una fuente desconocida y realizar copias de respaldo constantemente.



Una vez instalado el dispositivo, el computador se apaga y comienza un proceso de escaneo usando tres programas de detección de virus. FixMeStick tiene su propio sistema operativo integrado así que puede escanear todo en el disco duro sin utilizar el sistema operativo infectado. El dispositivo se encargará de eliminar el ‘malware’ que no es detectado por los programas antivirus.



Cuando se cumple este paso, la memoria ofrece limpiar todos los problemas que encontró o dejarle al usuario que vea antes los resultados. También da la opción de poner el documento en cuarentena en un archivo comprimido y encriptado para que luego sea eliminado.



El dispositivo funciona en Windows XP, Vista, 7, 8 y 10 y en Mac. Para ejecutarlo necesitará al menos 512 MB de RAM libre en el computador.



Una versión de prueba por 30 días vale 9 dólares, mientras que la suscripción por un año tiene un costo de 59 dólares con acceso ilimitado a tres computadores durante este periodo.



Para usar el dispositivo, que no instala ningún ‘software’ en el equipo, no necesita conexión a internet, pero esta se requiere cuando la memoria se actualice con las últimas definiciones de virus.



TECNÓSFERA