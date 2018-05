Activista austríaco denuncia 'consentimiento forzado'

No ha pasado un día desde que la nueva ley de privacidad de Europa entró en vigencia y este viernes un activista austriaco acusó a Google, Facebook, Instagram y WhatsApp de "actualizar ilegalmente" sus políticas de privacidad para cumplir con el reglamento europeo al forzar a los usuarios a aceptar los nuevos términos o perder el acceso.



Max Schrems, en entrevista con Reuters Televisión, aseguró que el enfoque de "tómalo o déjalo" viola el derecho de las personas bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de elegir libremente si le permite a las empresas utilizar sus datos o no.

"Tienes que tener una opción de 'sí o no'", dijo Schrems antes de presentar las quejas formales ante varias jurisdicciones europeas. "Muchas de estas compañías ahora te obligan a dar tu consentimiento a la nueva política de privacidad, lo cual es totalmente contrario a la ley", aseguró.

El GDPR revisa las leyes de protección de datos en la Unión Europea que son anteriores al auge de Internet y además de poner reglas más estrictas para las organizaciones que recogen y procesan datos impone multas, para el caso de las empresas, de hasta el 4 por ciento de los ingresos globales.



Según Reuters, Andrea Jelinek, que encabeza la Autoridad de Protección de Datos de Austria y una nueva Junta Europea de Protección de Datos creada bajo GDPR, pareció expresar simpatía por los argumentos de Schrems en una conferencia de prensa en Bruselas. Sobre las quejas de Schrems, Jelinek dijo: "Si hay un consentimiento forzado, no hay consentimiento".

Schrems es conocido por haber llevado a la corte a Facebook. Desde 2008 ha sido un activista de la privacidad y en 2011 decidió llevar a Facebook antes los tribunales, tras conocerse las revelaciones que Edward Snowden hizo sobre la red de vigilancia mundial organizada por la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA), en colaboración con la CIA. El austriaco ganó un fallo judicial histórico en 2015, un antecedente importante en materia de derechos de privacidad en la legislación europea.



El caso de Schrems acabó con un acuerdo que permitía a las empresas transferir datos personales de la UE a los Estados Unidos, donde la protección de datos es menos estricta.



Este viernes, a la cabeza de una organización sin fines de lucro que creó recientemente, presentó quejas sobre el "consentimiento forzado". La nueva organización, noyb.eu, planificaría nuevas acciones legales sobre el uso ilegal de los datos de los usuarios con fines publicitarios o de "consentimiento ficticio".



En un comunicado en el sitio web, Noyb aclaró que el "consentimiento forzado" existe cuando las redes sociales agrupan las cláusulas informativas y no permiten dar consentimientos a cada uno de los permisos que solicitan. Así mismo, cuando no es posible utilizar el servicio hasta que se responda a un mensaje 'pop-up'.



Schrems mostró a Reuters cómo un mensaje emergente en Facebook busca el consentimiento para usar sus datos y cómo se bloquea cuando se niega. "La única forma (de retirarlo de la pantalla) es realmente aceptarlo, de lo contrario ya no puedes usar tu Facebook", explicó Schrems. "Como pueden ver, tengo mis mensajes allí y no puedo leerlos a menos que esté de acuerdo" agregó.



"Con esta queja, queremos asegurarnos de que GDPR se implemente de manera sensata: sin solo avanzar hacia la 'pesca del consentimiento', asegura el portal.



Por su parte, Erin Egan, la directora de privacidad de Facebook, dijo en un comunicado que la compañía se ha preparado durante 18 meses para garantizar que cumpla con los requisitos de GDPR al hacer que sus políticas sean más claras y que su configuración de privacidad sea más fácil de encontrar.



Facebook, que tiene más de 2 mil millones de usuarios regulares, también ha dicho que la publicidad le permite mantenerse libre y que todo el servicio, incluidos los anuncios, debe personalizarse según los datos del usuario.

Las otras quejas de Schrems

Schrems dijo, sin embargo, que Instagram y el servicio de mensajería instantánea WhatsApp (ambas aplicaciones son propiedad de Facebook), también usan esas ventanas emergentes para obtener el consentimiento y excluir la posibilidad de los usuarios a negarse.



En el caso de la acción presentada por Noyb contra Google, la organización habla sobre los nuevos teléfonos inteligentes que usan su sistema operativo Android. Según Schrems, los compradores o deben entregar sus datos o poseer "un ladrillo de 1.000 euros".



En total está presentando cuatro reclamaciones ante las autoridades de protección de datos en Francia, Bélgica, Alemania y Austria. De prosperar, los procesos llegaría a ver litigios posteriores en Irlanda, donde tanto Facebook como Google tienen su sede europea.



Una presentación, hecha contra Facebook en nombre de una mujer austríaca, solicita a la autoridad de protección de datos del país que investigue y, según corresponda, prohíba las operaciones de procesamiento de datos basadas en el consentimiento no válido.



También pide al regulador que imponga multas "efectivas, proporcionadas y disuasivas" según lo previsto por GDPR, que en el caso de Facebook podría alcanzar 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares).



Hasta ahora, era más barato ignorar los derechos de privacidad- dijo Schrems - Ahora, con suerte, va a ser más barato seguirlos porque las sanciones son muy altas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters.