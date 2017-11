La máscara que asegura vencer el reconocimiento facial del iPhone X

14 de noviembre 2017 , 09:35 a.m.

14 de noviembre 2017 , 09:35 a.m.

El reconocimiento facial para desbloquear el iPhone X, el más reciente teléfono inteligente de Apple, fue presentado durante su lanzamiento como una mejora en la seguridad de los usuarios. Según la compañía, el Face ID, la funcionalidad que reemplazó el desbloqueo con huella digital, podría reconocer cambios en la edad y peso del usuario, y especialmente, no sería engañado por máscaras. Sin embargo, Bkav, una compañía de seguridad digital, publicó recientemente un video en el que mostró cómo un máscara que crearon logra desbloquear el teléfono de un usuario sin problemas.

Apple había explicado anteriormente que el sistema funciona al reconocer más de 30.000 puntos de infrarrojos que configuran un mapa de profundidad de un rostro y que la probabilidad de que una persona aleatoria de la población pudiera desbloquearlo era de 1 en 1.000.000 (frente a 1 en 50.000 para Touch ID).



La compañía de seguridad Bkav, que también se pronunció sobre la poca seguridad del reconocimiento facial en computadores portátiles en el año 2008, construyó una máscara para desafiar la tecnología de Apple, por un costo de unos 150 dólares.



"Usamos una impresora 3D popular. La nariz fue hecha por un artista hecho a mano, al igual que la piel. Para engañar a la IA de Apple, utilizamos la impresión en 2D para otras partes, como lo hicimos anteriormente para demostrar la vulnerabilidad del sistema en los portátiles", aseguran.



Según reveló Apple una semanas atrás, el Face ID, que funciona incluso en la oscuridad, cuenta con "una red neuronal adicional que está entrenada para detectar y resistir la falsificación y que evita posibles intentos de desbloqueo con fotos o máscaras”.



En el video, que puede ver a continuación, el equipo de Bkav prueba el desbloqueo inicialmente con la máscara cubierta y al no reconocer el rostro, el teléfono solicita clave numérica. Después se descubre la máscara, que tiene un aspecto irregular, y el teléfono se desbloquea.

Si bien han recibido numerosos comentarios escépticos en el video publicado en Youtube, el equipo de Bkav asegura que las imágenes son solo una prueba de una serie de investigaciones que se encuentran realizando y que publicarán mayores detalles este 15 de noviembre.



En su sitio web respondieron algunas preguntas del experimento este martes, asegurando que "el Apple Face ID no es una medida de seguridad efectiva". En su criterio, la compañía de la manzana "parece confiar demasiado" en la inteligencia artificial del Face ID.



El experimento de la máscara "puede engañar a la inteligencia artificial de Apple, pues entendemos cómo funciona y cómo podemos pasar por alto". Para el proceso, tuvieron en cuenta que la funcionalidad del teléfono "aprende" nuevas imágenes de la cara y buscaron aplicar una regla denominada "ningún código de acceso" al construirla.



Al momento, Apple no se ha pronunciado oficialmente sobre el experimento de Bkav.



El iPhone X salió a la venta el pasado 3 de noviembre. Un acontecimiento que estuvo acompañado por largas filas y miles de fanáticos alrededor del mundo. Con un precio inicial de 999 dólares, por la edición más sencilla, el teléfono que conmemora el décimo aniversario del modelo de Apple aún no ha llegado a Colombia.





REDACCIÓN TECNÓSFERA