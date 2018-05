"Seguridad no se puede conseguir en un 100%": Zuckerberg en Parlamento

Mark Zuckerberg tuvo que explicar de nuevo por qué los datos de al menos 87 millones de usuarios terminaron en manos de la consultora política británica Cambridge Analytica. Esta vez lo hizo ante el Parlamento Europeo en donde respondió personalmente las preguntas de los eurodiputados.

Aunque se había establecido que el encuentro se realizaría a puerta cerrada, este lunes el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, anunció que la sesión sería transmitida en directo a través de internet.

Sin duda, en este encuentro Zuckerberg se mostró mucho más sereno y preparado que durante su testificación en el Congreso de Estados Unidos. Comenzó su discurso explicando algunas de las medidas que está tomando la red social. "Construimos una herramienta para que las personas puedan ver todas las publicidades que se muestran", dijo.



"Estamos comprometidos en invertir y mejorar nuestras tecnologías y garantizar la seguridad de las personas", agregó Zuckerberg, quien señaló, sin embargo, que "la seguridad no se puede conseguir en un 100 por ciento, pero continuamos trabajando en mejorar nuestras herramientas tecnológicas"



De nuevo, al igual que ante el Congreso de Estados Unidos, pidió disculpas por no tomar medidas para prevenir la filtración de datos y señaló que está decidido a llevar a cabo cambios, aunque tomará tiempo.



También afirmó que Facebook juega un rol positivo en épocas de elecciones de todas partes del mundo e informó que la compañía empleará a 10.000 personas en Europa. "Mi prioridad es conectar a las personas y ayudar a construir comunidades. Creo profundamente en lo que estamos haciendo", dijo.



Tras finalizar su discurso, los eurodiputados comenzaron a plantear sus preguntas a Zuckerberg. A diferencia de la sesión en el Congreso de Estados Unidos, en esta ocasión los líderes revelaron todos sus interrogantes y al final Zuckerberg respondió a cada uno de ellos.



'¿Cómo puede explicar que el número de cuentas falsas es cada vez mayor?' y '¿Cómo puede garantizar que no haya manipulación e interferencia en la democracia para la Unión Europea?' fueron algunas de las primeras cuestiones lanzadas por los líderes políticos.



"¿Cómo pueden las personas que no son usuarios de Facebook evitar que la red social recolecte su información?", preguntó uno de los diputados.



"Su red social tiene un monopolio en muchas partes del mundo y crea dependencia en los usuarios. Tiene un impacto en la libertad de expresión. ¿Considera que la censura arbitraria que aplica Facebook puede ser compatible con nuestros principios de la democracia?", planteó otro de los líderes políticos.



"¿Qué están haciendo en conjunto con organizaciones para formar más a la gente a que utilicen las redes con mayor seguridad?", le preguntó una diputada que representa a Irlanda del norte.



Zuckerberg también fue cuestionado sobre las medidas que tomará para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, que entrará en vigor este 25 de mayo y que obliga a los grupos que operan en internet a adaptar sus condiciones de uso para los europeos para darles un mayor control a los usuarios.



Igualmente, los eurodiputados insistieron en las medidas que se van a aplicar para que un escándalo como el de Cambridge Analytica no se vuelva a repetir. "¿Puede dar garantías a los millones de usuarios que la empresa va a tomar todas las medidas necesarias para concebir que los derechos fundamentales a nivel europeo y el Reglamento General de Protección de Datos se cumplan?"



Después de escuchar atentamente y anotar en una libreta cada uno de los cuestionamientos, Zuckerberg finalmente comenzó a responder.



En primer lugar se refirió a las decisiones que está tomando para luchar contra la propagación de todo tipo de contenidos inadecuados como el ciberacoso, el terrorismo, la incitación al odio y la creación de cuentas falsas. "En último término la incitación al odio y el terrorismo no tienen que ser contenidos que estén en nuestro servicio. Tenemos que aplicar mejor nuestra política interna", afirmó Zuckerberg, quien agregó que la compañía está en condiciones de construir herramientas de inteligencia artificial que ayuden a combatir este tipo de publicaciones. "Nuestros sistemas de IA han sido capaces de detectar el 99 por ciento de contenido en relación con Isis y Al Qaeda y pasa igual con el ciberacoso", dijo.



Sobre el plan para combatir noticias falsas dijo: "Nadie quiere noticias falsas. El problema lo desglosamos en elementos. Hay varias fuentes de contenido problemático relacionado con el contenido falso: el puro spam y el uso de cuentas falsas, que brindan desinformación e interacciones que interfieren en elecciones, por ejemplo. Hemos activado sistemas que permiten identificar cuentas falsas en el momento de su creación. En el primer trimestre del año fueron 580 millones falsas las que suprimimos, la mayoría de ellas al crearse porque el sistema las pudo identificar de inmediato", comentó.



También se refirió a la forma cómo evitará posibles interferencias durante las próximas elecciones. "Facebook colaborará muy estrechamente con comisiones electorales como en Alemania 2017, y queremos aumentar la transparencia. Si conseguimos que la publicidad sea transparente, se sabrá quién tiene la responsabilidad", señaló.



Ante las preguntas sobre la posible formación de un monopolio y el papel de Facebook como plataforma para garantizar la competencia, la cabeza de la red social dijo que Facebook está en un espacio muy competitivo pues los usuarios están consumiendo diferentes aplicaciones y servicios. "Cuando hablamos de competencia vemos que hay 70 millones de pymes que usan Facebook para crecer, 18 millones en Europa", dijo.



Respecto a los cuestionamientos acerca de los impuestos que paga su compañía apuntó: "Facebook siempre ha pagado impuestos en todos los lugares donde opera. Hacemos inversiones importantes para apuntalar las economías en Europa. Hemos contribuido a la innovación y a la creación de puestos de trabajo en Europa", dijo.



Durante su intervención, el CEO de la red social hizo énfasis en las medidas de control, transparencia y responsabilidad y la manera cómo se prepara para la aplicación del nuevo Reglamento."Dentro de tres días vamos a aplicar el Reglamento. Hay un equipo muy grande que se está ocupando de su aplicación y queremos que se ponga en marcha correctamente. La ley pide en Europa que antes de empezar un servicio el usuario pueda saber qué opciones elegir y cuáles no. No queremos es que se tarde demasiado tiempo para poder utilizar el sistema. Los ciudadanos podrán aceptar esas condiciones", afirmó.



"Algunos han dicho que somos una plataforma idealista, queremos que las personas puedan compartir todas las ideas del espectro político. Queremos que la tecnología fomente el bienestar y no lo contrario, cuando uno usa internet para conectarse con los amigos es muy bueno, mejora la salud, uno se siente menos solo, y los estudios lo han demostrado", añadió.



"Lo que no queremos es que haya usuarios que intenten extraer los datos públicos, aunque uno no sea usuario tenemos que saber cómo se están usando esos datos. Lo importante es que haya una mejor gobernanza y se eliminen contenidos inadecuados", respondió ante la pregunta de cómo garantizar que no se usen los datos de personas que no tienen una cuenta de Facebook.



Debido al formato de la sesión, Zuckerberg no alcanzó a responder todos los cuestionamientos por lo que el encuentro finalizó con el compromiso de la cabeza de la red social de responder las preguntas faltantes por escrito.



TECNÓSFERA