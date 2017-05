El mejor Mario Kart se juega aún mejor en la Switch

Tan pronto llegó al merado, quedó claro que Legend of Zelda: Breath of the Wild es un título indispensable para la Nintendo Switch. Desde ahora, comparte esa distinción con Mario Kart 8 Deluxe, la reedición de un clásico de la casa nipona.



En una jugada acertada, Nintendo no se anda con aguas tibias y ha puesto a disposición de quienes compran este título todo el contenido del juego original y sus sucesivas DLC. Lo único que el jugador debe adquirir son ciertas partes para mejorar vehículos, para lo que es necesario acumular monedas.

El juego es básicamente el que recuerdan los fans, pero con algunas adiciones en materia de personajes y, sobre todo, pistas. Esto se nota en especial en el modo batalla, en el que hay ocho escenarios. En total, son 48 pistas y 42 personajes del universo del plomerito italiano.



Al comienzo, puede parecer un juego simple en extremo. Si usted se propone simplemente recorrer cada pista, puede hacerlo sin que sea demasiado desafiante. Pero el título gana complejidad a medida que se descubren técnicas de ataque y de defensa. Como novedad, cada piloto puede llevar dos objetos simultáneamente.



Pero el verdadero tesoro de Mario Kart 8 Deluxe es lo bien que encaja con el concepto de la Switch. Es posible jugarlo en modo portátil, tumbado en la cama o en el sofá, pero si se quiere jugar contra un amigo, basta desprender los controles (joy-cons) y usar uno cada uno. Si el grupo crece, el juego soporta un modo de pantalla dividida para cuatro jugadores en el televisor. En teoría, también se puede hacer en la pantalla de la consola, pero la idea de cuatro personas encima de un aparato del tamaño de un iPad mini es más divertida que funcional.



Por 239.000 pesos, se trata de una adición esencial a la Switch, que ofrece sacarle partido a la versatilidad que promete esa consola.TECNÓSFERA