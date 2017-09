Malala anima a la juventud a usar redes sociales para la política

La joven activista realizó un llamado a los jóvenes mexicanos para hacer uso de las redes sociales y visibilizar "aquellos temas que verdaderamente importan" como la igualdad, los derechos de la mujer y la educación.

"Vamos a empezar a pensar que hay que odiar a mexicanos, a musulmanes, a católicos", Malala advirtió sobre el riesgo de propagación de pensamientos discriminatorios en plataformas de internet y medios de comunicación durante una conferencia de prensa que dio en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el 31 de agosto desde Ciudad de México, en su primera visita en América Latina.



Agregó que la tecnología es una herramienta con la que la juventud puede involucrarse más en los temas políticos de sus países. Puntualizó: "Puedes hacerte un selfie o usarla para crear campañas de concienciación".



Sobre las manifestaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en redes sociales, la premio Nobel expresó que “la discriminación a la que somete a México no es correcta” y que “el odio debe ser inaceptable, daña mucho a los individuos".



También, Malala, que inició sus primeros pasos en el activismo social a la edad de once años, se mostró preocupada por la situación de las mujeres en América Latina y en el mundo y apeló a la educación como la herramienta clave para detener esta tendencia. Señaló que las mujeres no avanzan cuando “no creen en sí mismas" y aseguró que "cuando una mujer recibe educación se da cuenta de lo valiosa que es siendo independiente".



EFE