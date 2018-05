Francia impulsa regulación tecnológica pero descarta el estilo chino

Europa debería establecer estándares globales para una regulación más estricta de la tecnología digital, encontrando un camino entre un Estados Unidos, excesivamente laxo, y una China, demasiado restrictiva, dijo este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron, que se dirigía a jefes de gigantes tecnológicos de EE. UU. como Microsoft e IBM durante una conferencia en París, dijo que la nueva regulación de privacidad de datos de la Unión Europea, conocida como GDPR, que se aplicará desde el viernes, demuestra la capacidad europea de liderar el camino.



"Para mí, el modelo de EE. UU. No es sostenible porque no hay responsabilidad política", dijo Macron, quien agregó que las reglas tecnológicas de EE. UU. han sido impulsadas principalmente por intereses corporativos.



Hablando en inglés, el mandatario continuó: "Por otro lado, usted tiene un modelo chino muy fuerte. Pero este modelo no tiene los mismos valores que los que tenemos. El modelo chino era, dijo," excesivamente centralizado ".



Macron, que desde que fue electo el año pasado se proyecta como un joven líder a favor de impulsar la innovación tecnológica, dijo que los ciudadanos de todo el mundo exigen una mejor protección de sus gobiernos, y que no actuar ante ello podría ser políticamente desestabilizador.



Durante la conferencia VivaTech que se desarrolla este jueves también dijo que existía el riesgo de que China llenara ese vacío.



"No quiero que mi gente, mis ciudadanos, mis nuevas empresas sean reguladas bajo el dominio de facto de una especie de regulación china", dijo Macron.



Macron elogió el GDPR y lo describió como un "gran paso hacia adelante" a un día de que las nuevas reglas de la UE empiecen a aplicar y cubrir a las instituciones que manejan datos personales, como Facebook, Google y Apple, entre otros.



El Reglamento General de Protección de Datos está diseñado para brindar a los ciudadanos de la UE más derechos para controlar el uso de sus datos personales en línea y tiene una gran cantidad de requisitos exigentes.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters