¿Qué piensan los usuarios colombianos acerca de internet?

El Centro Nacional de Consultoría entregó los resultados de una encuesta cuyo objetivo era entender cuáles son las opiniones y actitudes generales de los colombianos hacia internet. Contratada por .CO Internet S.A.S, diligenció más de un millar de formularios online.

A medida que la internet se hace más vieja, aumenta el número de usuarios ‘veteranos’. Dada la adopción de internet fijo y móvil en el país, no sorprende que un 83 por ciento diga que usa la red hace más de seis años y solo un 5 por ciento la use hace entre uno y cinco años.



Los tres principales usos de internet mantuvieron el mismo orden que en la encuesta del año pasado: revisar correos, acceder a redes sociales y navegar. Menos frecuente es la educación virtual, así como la búsqueda de empleo y las compras en línea, que comparten el quinto lugar.



Para los usuarios entre 18 y 31 años, las redes sociales son, de lejos, las más importantes. Pero no están solos: un 32 por ciento del total de encuestados dicen consultarlas entre una y tres veces al día, en tanto un 23 por ciento lo hace “todo el tiempo”, es decir, cada vez que recibe una notificación. El correo electrónico, a su vez, es consultado de una a tres veces por el 45 por ciento de los que contestaron la encuesta, en tanto el 18 por ciento lo hace cuando recibe una notificación.

El 50 por ciento de los entrevistados afirman que internet debe ser un espacio libre, sin límites al contenido y a las posibilidades de expresión. El 95 por ciento cree que internet debería ser considerado un derecho fundamental, en un aumento del 25 por ciento frente a los resultados obtenidos en 2016.



EL TIEMPO se sumó a la encuesta con algunas preguntas sobre el papel de internet en una democracia, el concepto de neutralidad en la red y sobre la posibilidad de que un ente estatal ejerza alguna clase de control sobre el funcionamiento de la red.

