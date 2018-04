El amor supone un riesgo para su seguridad en internet

Con tantas interacciones que se generan a diario en línea, compartir dispositivos e incluso cuentas entre parejas se está convirtiendo en un lugar común.



Y de hecho, esto puede ser un factor positivo, pues más de la mitad (53 por ciento) de las personas dicen que su relación ha mejorado desde que compartieron actividades en línea, según una investigación realizada por Kaspersky.

No obstante, el estudio afirma que compartir su mundo en línea con su pareja también podría generar una gran cantidad de problemas.



El estudio encontró que el 82 por ciento de las parejas comparte equipos, 8 de cada 10 comparten computadores con su pareja y la mitad permite que tengan acceso a sus teléfonos. El 77 por ciento además maneja en conjunto con su pareja algún tipo de cuenta, ya sea para entretenimiento, transacciones bancarias, compras u otras actividades conjuntas.



Esto, según la empresa de ciberseguridad, puede provocar la exposición de los datos, daños en el dispositivo o la pérdida de dinero. De hecho, el 90 por ciento de las personas que comparten un dispositivo con su pareja se comporta de forma insegura, como usar la misma contraseña para varias cuentas o haber dejado un dispositivo desatendido en público, suponiendo un riesgo potencial.



El informe asegura que la falta de conciencia cibernética puede convertir un paso positivo en una situación potencialmente riesgosa. El 45 por ciento de los encuestados se sienten más vulnerables a las amenazas cibernéticas debido a las acciones de un socio menos cibernético y el 28 por ciento experimenta más problemas en sus dispositivos y cuentas en línea ya que los comparte con su socio menos cibernético.



Incluso, estas situaciones pueden conducir a un mayor riesgo no solo de amenazas cibernéticas (el 24 por ciento de las personas ha infectado accidentalmente un dispositivo con malware y el 16 por ciento han perdido dinero en línea), sino también de argumentos.



Las personas dicen, por ejemplo, que usan los dispositivos en pareja porque pasan mucho tiempo juntos (55 por ciento) y porque uno de ellos le hizo algo al dispositivo que el otro no quiso hacer (30 por ciento).



"Con tanta información valiosa almacenada en dispositivos y en cuentas compartidas con su pareja, cualquier comportamiento descuidado puede tener efectos desastrosos tanto para su relación como para la seguridad de los datos almacenados en su dispositivo o en línea", reza el informe.



Un tercio de las personas encuestadas aseguró que han borrado datos accidentalmente, el 30 por ciento admite haber dañado el dispositivo y un cuarto (27 por ciento) incluso lo ha perdido. Además, el 72 por ciento de esas parejas que almacenan datos relacionados con la empresa en sus dispositivos o cuentas o en sus cuentas, han dejado un dispositivo desatendido en un lugar público.



Incluso, un 32 por ciento de los que comparten un dispositivo con su compañero (a) han hecho clic en los enlaces recibidos en mensajes de alguien que no conocían; el 84 por ciento ha descargado archivos de sitios web no verificados y el 62 por ciento usa una contraseña para varias cuentas. "Tal comportamiento inseguro podría ser extremadamente dañino para ambas partes", advierte Kaspersky.



El estudio concluye que si bien está claro que compartir dispositivos y cuentas es inevitable para las parejas que llevan a cabo la mayor parte de su vida en línea, es necesario compartir también la protección.

Algunas recomendaciones para tener en cuenta

- Es importante establecer reglas básicas sobre el uso del dispositivo desde el primer día. Hable sobre cualquier preocupación que tenga sobre cuánto tiempo pasa el otro en un dispositivo y cómo lo usan.



- Si usted se considera cibernético, asegúrese de que su pareja sienta que puede pedir ayuda con cualquier problema tecnológico



- Ya sea que compartas dispositivos o cuentas en línea, o ambos, estableces reglas de seguridad que ambos sigues. Esto incluye el uso de una contraseña segura y separada para cada cuenta en línea

Metodología del estudio

Kaspersky, en conjunto con la firma de investigación Toluna, realizo una encuesta en línea en enero de 2018. Evaluó las experiencias de 18,000 encuestados de 18 países (Colombia, México, Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y Rusia, entre otros) que han estado en una relación por al menos seis meses y que tienen más de 18 años.



TECNÓSFERA