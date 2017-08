La mayoría de papás no cuida a sus hijos de los riesgos en internet

El uso de internet entre los menores de edad continúa aumentando, aunque ello no significa que los padres de familia se involucren más activamente en el mundo digital que viven sus hijos.

Según una investigación realizada por Kaspersky Lab, los adultos no son conscientes de los peligros que enfrentan sus hijos. Según las cifras, uno de cada cinco padres (es decir, el 21 por ciento de los encuestados) cree que es mejor que los niños aprendan por sí mismos a usar internet de manera segura y solo un 26 por ciento de los padres encuestados utiliza un software de control parental para restringir la actividad digital de los menores que tiene a cargo.



Los riesgos digitales no se reducen solamente a ‘Ransomware’ o ‘Hackeo’. Desde el ciberacoso, la extorción y el engaño hasta la producción y la difusión de material de explotación sexual, las amenazas pueden tener efectos devastadores al dirigirse hacia los menores, que para la ley son más vulnerables y sujetos de especial protección.



La encuesta sobre riesgos de seguridad del consumidor, realizada en 2016, aborda los desafíos que enfrentan los padres de familia para proteger a su familia frente a las amenazas. En la investigación, encontraron que un solo un 37 por ciento de los padres se preocupa de que sus hijos puedan estar expuestos a contenido en línea considerado como inapropiado o explícito; el 36 por ciento es precavido en cuanto a que sus hijos se comuniquen con desconocidos; y un 34 por ciento se preocupa de que se conviertan en víctimas del ciberacoso.



Para Andrei Mochola, Director de Consumer Business en Kaspersky Lab, los padres deben tener mayor conciencia de los peligros que sus hijos enfrentan en línea. “Necesitan ayudar a sus hijos a estar mejor informados en materia cibernética y activar los métodos de protección para mantenerlos seguros mientras están en línea, como lo harían en el mundo físico”, afirmó.



Según Mochola, “es fácil pasar por alto las amenazas de seguridad del mundo en línea cuando se es un padre ocupado, pero dejar a los niños sin ayuda frente a las amenazas, es peligroso”.



Para el experto, así como los padres no dejarían que sus hijos hablen con extraños en la calle o salgan solos a lugares desconocidos, no deberían tampoco permitirlo en línea. “Hoy en día, el mundo digital impacta cada vez más en todos los aspectos de nuestras vidas. Es más importante que nunca fomentar el conocimiento e implementar formas de protección", agregó.

Medidas de protección

El estudio también encontró que pocos padres toman medidas necesarias para la protección de los menores en internet. Solo un 27 por ciento revisa con regularidad el historial de uso en el navegador de Internet.

Para evitar riesgos y amenazas digitales, los expertos aconsejan aumentar la participación de los mayores en las actividades digitales de sus hijos:

Administrar el tiempo de uso de dispositivos: Establecer límites y horarios moderados para la navegación.

Usar aplicaciones de control parental : Las restricciones de contenido evitan que los menores accedan a contenidos o instalen aplicaciones que no corresponden con su edad. Normalmente, también se puede regular el tiempo de uso del dispositivo.

Monitorear la actividad en línea: Revisar con frecuencia las actividades que los menores comparten a través de sus redes sociales, especialmente en el número de amigos y las interacciones de las poblaciones. Las publicaciones, según los expertos, pueden dar signos de si el menor presenta problemas o mantiene contactos con desconocidos.

Monitorear la ubicación: Existen aplicaciones que permiten activar el gps de los dispositivos para ver la ubicación en tiempo real.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA