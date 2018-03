'Con tecnología satelital conectaremos 120.000 hogares colombianos'

En octubre de 2017, Hughes de Colombia, subsidiaria de la compañía del mismo nombre, lanzó el servicio de internet satelital de alta velocidad en Colombia. Los planes ofrecidos por esta empresa contemplan velocidades de entre 30 y 75 Mbps.



El vicepresidente de la empresa, Allen Mccbe, estuvo de visita en el país, pues tiene como misión hacer exitoso el negocio de Hughes en Latinoamérica, empezando con Colombia el primer país de habla hispana donde se lanzó el servicio de Hughesnet y el cual será la puerta de entrada para el resto de los países de Latinoamérica donde Hugues va a expandirse; Chile, Perú y Ecuador.



Mccbe habló con EL TIEMPO y aseguró que con internet satelital es posible conectar a regiones muy apartadas de Colombia.

¿Cuáles son sus principales clientes en Colombia?



Durante la primera fase nos enfocaremos a brindar nuestro servicio a hogares (120.000 hogares, aproximadamente 400.000 colombianos) y Pymes que están ubicados en los 772 municipios del país donde inicialmente nuestro servicio tiene cobertura. (en la segunda fase cubriremos más de 1000 municipios).



¿Qué tipo de servicios ofrecen en el país y cuáles fueron sus resultados financieros del último año?



A través de una frecuencia en el espacio electromagnético conocida como banda Ka ofrecemos servicios de internet de banda ancha satelital de alta velocidad, principalmente a hogares y Pymes que no tienen cobertura de internet o no es eficiente en cuanto a velocidad de navegación.



Al tener una tecnología satelital podemos llegar a donde otros operadores de cable y fibra óptica no llegan, ya que no requerimos una infraestructura de red para poder llevar el servicio.



En cuanto a resultados financieros, es un poco prematuro hablar de Colombia; sin embargo le puedo decir a escala mundial la compañía tuvo un ingreso consolidado de 481 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2017.



¿Por qué cree necesario implementar tecnología satelital en Colombia?



En primer lugar, por la evolución y desarrollo que han tenido las comunicaciones satelitales en los últimos cinco años con la llegada de los satélites HTS (High-throughput satellite).



Entre las limitantes que la tecnología satelital solía arrastrar estaban las relacionadas con las altas inversiones que se requerían para su funcionamiento. Esto sumado a que hasta ahora el servicio de Internet Satelital disponible en el mercado colombiano ha estado dirigido principalmente a empresas de sectores que como al minero o el petrolero.



¿Cómo se benefician las comunidades, que están en regiones apartadas, de los servicios de Hughes?



Los habitantes de cabeceras municipales donde no hay conexión o la hay, pero de baja calidad, tendrán un impacto directo en su calidad de vida: aumentarán su productividad haciendo uso del Internet de las cosas donde se obtiene el calculo preciso y en tiempo real de sus cultivos; contarán con más opciones de entretenimiento mediante el uso de plataformas on demand además de beneficiarse con mayor facilidad de programas de educación online o a distancia.



De igual forma, las personas que salen los fines de semana a fincas de recreo ahora podrán conectarse desde estos lugares para adelantar algo de trabajo, estar comunicados o compartir fotos, videos o novedades en sus redes.



¿Qué tipo de infraestructura se requiere para desplegar internet satelital?



Solamente se requiere que al casa o pyme donde se está instalando se encuentra en el área de cobertura del satélite, y podamos ubicar la antena con vista al satélite.



Tampoco requerimos instalar un mínimo de servicios, es decir que si el lugar de instalación está en “medio de la nada” también realizamos la instalación.





TECNÓSFERA