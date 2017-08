Los tres cambios que traerá la interfaz de Outlook.com

Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios, Microsoft está trabajando en una renovación de su plataforma de correo electrónico Outlook.com.

Por el momento, los cambios están en fase de prueba y los usuarios podrán acceder a estos tan pronto entren a Outlook.com y visualicen una ventana, ubicada en la parte superior derecha, con un mensaje que dice 'try the beta'. Si el usuario no observa la alerta, la compañía asegura que aparecerá en las próximas semanas.



1. El primer cambio radica en la experiencia de las búsquedas.



La compañía afirma que el correo ahora será más preciso cuando los usuarios indaguen por palabras claves, incluso en la lista de 'favoritos'.



El campo de las búsquedas pasará de estar en la parte izquierda y se ubicará en la parte superior. Además, la plataforma ofrecerá a sus usuarios la oportunidad de visualizar los archivos adjuntos antes de abrirlos en ese mismo apartado.

Así luce la nueva interfaz de Outlook.com. Foto: blogs.office.com

2. La segunda mejora es un nuevo espacio dentro de la interfaz llamada 'fotos', en donde se agruparán todas las fotografías que lleguen a la cuenta del usuario.



3. El último cambio será la integración con plataformas de gif.

La idea es que en la nueva interfaz, las personas podrán acceder a una lista de imágenes animadas que se podrán insertar "en el campo del correo electrónico". La idea es mejorar la experiencia del usuario en la forma como se comunica al momento de intercambiar correos .

Una variedad de emojis y GIFs están disponibles para agregar personalidad a los mensajes. Foto: Microsfot

De acuerdo con Ivan Gabriel Gómez, gerente de producto para Microsoft Colombia, se esperan más cambios en la plataforma. "Estamos preparando nuevas adiciones en el calendario e información sobre lugares. La idea es que de acuerdo a la ubicación del usuario, la plataforma desplegará información detallada sobre restaurantes, tiendas, etcétera.



Gómez afirmó que si bien los usuarios ya pueden acceder al beta, todavía no hay una fecha exacta de cuándo estará disponible una versión finalizada. "Estamos recopilando todos los comentarios y sugerencias de nuestros usuarios para entregar un Outlook.com renovado y completo", agregó.



