Usuarios de Snapchat rechazan el drástico rediseño de la aplicación

La nueva versión de Snapchat lanzada en Australia, Canadá y Reino Unido no fue muy bien recibida por los usuarios, quienes alegan que no se acostumbran al radical rediseño de la plataforma.



Los cambios más trascendentales incluyen la eliminación de la página de las historias, que ahora aparecerán en la parte superior izquierda de la aplicación. Las 'stories' de los usuarios con los que ha tenido mayor contacto estarán en los primeros lugares, es decir el orden cronológico se elimina.



Por otro lado, la página Discover, la sección dedicada a la creación de contenidos por parte de los medios asociados, ahora incluye publicaciones de celebridades y nuevas secciones como Snap Maps para ver la ubicación de otros usuarios así como de las historias más populares.

A muchos usuarios les ha molestado el hecho de que la actualización se realiza automáticamente. De hecho, el 80 por ciento de las críticas en la App Store son negativas.



Snapchat señaló que este cambio se realizó para facilitar el uso de la plataforma para antiguos y nuevos usuarios y confirmó que no es posible regresar a la versión anterior.



Aún no se ha anunciado cuándo se realizará la actualización para los demás países, aunque algunos usuarios en redes sociales han manifestado que no tienen intención de descargar la nueva versión en sus dispositivos.





REDACCIÓN TECNOLOGÍA