¿Hasta dónde llega el límite de los grupos privados en Facebook?

Este martes en 'La W Radio', Valeria Santos, abogada y una de las corresponsales de esta emisora, envió una carta en la que ratificaba varias denuncias sobre acoso en la popular comunidad de Facebook Wikimujeres.

“A mí también me sacaron de Wikimujeres por decir que lo que hacían estaba mal. Lo más canalla es que son 13.000 mujeres que publican la cédula de sus empleadas de servicio, hacen una lista negra y las acusan de ladronas, de abusadoras de niños o de simplemente malas empleadas, sin tener sentencia de un juez que diga que estas empleadas cometieron un delito”, explica Santos en el documento.



En este sentido, vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el límite de los grupos privados en Facebook? Expertos en el tema aseguran que en una comunidad en línea es válido expulsar a alguien si no cumple con una serie de parámetros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en los entornos digitales también se deben respetar los derechos humanos.



"En los grupos en redes sociales es aceptable expulsar a alguien si no cumple con ciertas reglas. Si un usuario publica cosas no deseadas o tiene comportamientos extraños, pueden ser eliminados del grupo", aseguró Sergio Llano, profesor e investigador de redes sociales de la Universidad del Norte, en Barranquilla.



Llano explica también que si una comunidad en línea no tiene reglas establecidas, la expulsión de un grupo sí puede considerarse como una forma de discriminación.



Por su parte, Lilian Chamorro, consultora de tecnologías con organizaciones sociales y empresas, afirmó que es importante analizar algunos derechos a la luz de ciertas acciones que toman en internet.



"Se debe analizar el derecho a la libertad de reunión y asociación, teniendo en cuenta que la tecnología permite establecer vínculos con personas que, incluso, se encuentran lejos de nuestros espacios presenciales. También se debe considerar el derecho de libertad de expresión, al buen nombre y la reputación de las personas", agregó Chamorro.



La experta afirmó que si alguno de estos derechos es vulnerados, las personas pueden entablar acciones legales.



"En cada caso es importante investigar hasta qué punto se dio la violación de un derecho. Si sentimos que nuestros derechos han sido vulnerados o agredidos, nosotros podemos interponer recursos legales. Con esta acción podemos generar que estos temas se tomen en serio, porque muchas veces lo que ocurre en el mundo virtual no se toma con la misma seriedad como ocurre en otros escenarios".



TECNÓSFERA