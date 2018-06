Los 5 retos tecnológicos del presidente electo Iván Duque

El próximo 12 de agosto, Iván Duque se posesiona como nuevo presidente de Colombia y si bien tiene retos importantes en sectores como la educación, la salud y la economía, también es fundamental que construya una política digital que permita al país avanzar en la llamada cuarta revolución industrial.

En Tecnósfera planteamos cinco retos que debería asumir el nuevo Gobierno y de esta manera consolidar al país en la economía digital. Estos aspectos son:



Adjudicación del 'dividendo digital': Conocida también como la banda de 700 MHz, esta porción del espectro (la autopista invisible por donde viajan las comunicaciones) permitirá mayor despliegue de la tecnología 4G y, sobre todo, conectará a los colombianos que residen en los lugares más alejadas del país.



De la banda de 700 MHz se viene hablando desde el 2015 y hasta la fecha no ha sido adjudicada. Y es que ha tenido muchos tropiezos, como por ejemplo el laudo arbitral que obligó a Claro y a Telefónica a desembolsar 4,7 billones de pesos por reversión de activos. Esto, según los expertos, dejó a los operadores financieramente exhaustos.



Los especialistas también apuntan a que el sector de telecomunicaciones no atraviesa por un buen momento, razón por la cual no existe un ambiente "sano" de inversión. Por el momento, el actual Gobierno tiene en sus manos un segundo borrador de subasta que dictará las reglas de juego. Si bien hasta el 28 de mayo se recibieron comentarios de los interesados sobre ese documento, es complicado que esa porción del espectro se adjudique en lo que resta de gobierno.



Regulador convergente: La tecnología va más rápido que la regulación y por eso es necesario crear una institución que entienda y se encargue de los retos que supone la economía digital. El actual Ministerio TIC había planteado un proyecto de regulador convergente, pero a principios de julio el Congreso aprobó el retiro del documento, solicitado por la misma cartera TIC.



Las razones del retiro las puede leer aquí: https://bit.ly/2kOgYCc



El nuevo Congreso tendrá la potestad de 'revivir' ese proyecto o las otras tres iniciativas que tienen el mismo fin: crear un único regulador convergente.



Estos proyectos se reparten así: Uno del senador Andrés García Zuccardi y dos del senador Jorge Hernando Pedraza. Por ley, estos documentos se unieron para crear una única propuesta. Y por otro lado, están las iniciativas de la senadora María del Rosario Guerra y del Ministerio TIC.



Un regulador convergente se traducirá, según la GSMA, en menores barreras de entrada y operación, así como en una mayor diversidad en la prestación de servicios a lo largo de la cadena, incentivando la innovación, la inversión y la competencia.



Uber: Servicios como Uber, Airbnb, Netflix, entre otros, han planteado tortuosos dolores de cabeza y no precisamente por los servicios que ofrecen, sino porque suponen gigantescos retos para la economía tradicional.



Y Uber es un buen ejemplo, pues en el país se han suscitado notables problemas, que van desde protestas y paros, hasta la creación de nuevos reglamentos, como por ejemplo, la modernización del sistema de pago de los taxistas, que desde agosto entrará a regir.



De hecho, recientemente se 'revivió' el debate sobre el uso de estas plataformas en el país, debido a que Airbnb habilitó la opción de guía turístico. La polémica se generó porque aunque en otros países la aplicación pide una certificación para cumplir con los requisitos para ser guía, en Colombia esto todavía no se exige.



Inevitablemente estas plataformas van más rápido que la legislación y es oportuno que el nuevo Gobierno le ponga la lupa a este tema y consolide un marco regulatorio.



Despliegue 4G y conectar a los no conectados: Colombia actualmente registra 11 millones de conexiones 4G y la meta para los próximos cuatro años sería, según Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), llegar a 40 millones.



"Si seguimos la lógica de crecimiento de los últimos años, es posible pensar que durante el nuevo Gobierno se llegue a 40 o 45 millones de conexiones. Y para que eso sea posible, será necesario la banda de 700 MHz, la cual estimo se adjudicará al finalizar el 2018", añadió el experto.



Pero también será significativo que Iván Duque mejore al acceso a internet de alta velocidad. Estimaciones del Ministerio TIC dicen es necesario potenciar la penetración de banda ancha fija (12 de cada 100 habitantes) y en la promoción de mejores velocidades, debido a que solo el dos por ciento de la población cuenta con conexiones mayores a 15 Mbps.

Cierre brecha digital y transformación digital de los sectores: Teniendo en cuenta que la industria TI nacional está en crecimiento (actualmente representa el 1,57 por ciento del PIB, mientras que en 2016 era el 0,6 por ciento), el sector sigue requiriendo más y más profesionales con formación en tecnologías de la información y la comunicación.



De acuerdo con Juanita Rodríguez Kattah, viceministra de Economía Digital, para el 2018 se espera reducir la brecha de talento digital, que hoy se estima en 46.000 profesionales. En su opinión, el reto que afronta el país para lograr ingresar a la economía digital es que las personas, y en especial los empresarios, entiendan que los modelos de negocio están cambiando.



Y, por último, pero no menos importante, será significativo elevar el nivel de digitalización de los sectores económicos, incluyendo el sector público.



Un reciente reporte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), indica que el 58,4 por ciento de los empresarios colombianos adoptaron en 2017 nuevos modelos de negocio de cara a la cuarta revolución industrial. Una cifra que si bien es positiva, en los siguientes cuatro años debería aumentar.



Antes de renunciar a su cargo, el exministro David Luna dejó un texto con varias recomendaciones y entre estas dijo que: "En Gobierno digital se han dado importantes avances, pero quedan una gran parte de los servicios ciudadanos por digitalizar".



CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

campen@eltiempo.com

@penacamilo en Twitter