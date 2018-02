Los desafíos que deberá asumir el próximo Gobierno en materia TIC

Entre los principales desafíos del Gobierno 2018-2022 será potenciar la inversión en el sector de las telecomunicaciones, que se viene reduciendo en los dos últimos años.



Cifras de Asomóvil evidencian que la inversión pasó de 4,55 billones de pesos en el 2013 a 3,34 billones en el 2016, con una tasa negativa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de - 9,8 por ciento, llegando en el 2016 a cifras inferiores a las del 2012.



Desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) crearon una hoja de ruta encaminada a consolidar la transformación digital del país. En ese sentido, para incentivar la inversión en el país es necesario, según Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT, reconfigurar las deficiencias del sector.

"No obstante, es necesario que otros sectores de la economía como por ejemplo el de la construcción, entiendan los beneficios de las TIC. Nadie debe obligar a un concesionario de carreteras para extender fibra óptica en los miles de kilómetros de carretera, para que entiendan que se trata de un buen negocio. Entonces, necesitamos que el Gobierno Nacional y desde todos los sectores, se promueva el uso de cualquier red y así puedan mejorar sus modelos de negocio", expresó Yohai.



Pero el reto no solamente radica en la inversión, también es necesario, de acuerdo con el experto, la creación y disponibilidad de un único regulador convergente. En este punto, el año pasado el ministro TIC, David Luna, presentó una propuesta para crear una única entidad que se encargue de regular la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y radiodifusión sonora.



Sin embargo, la CCIT opina que desde la Comisión Sexta del Congreso se han demorado para debatir el proyecto de ley. "Si bien celebramos la iniciativa del ministro TIC presentada en octubre del año pasado, ahorita tenemos más preguntas que respuestas, ya que no entendemos el hecho de que el presidente de la Comisión Sexta, Wilmer Carillo, se haya demorado cinco semanas y media para nombrarse a sí mismo ponente de ese proyecto", señaló el ejecutivo.



Otro punto importante, sin lugar a dudas, es el espectro, el insumo fundamental en las comunicaciones. De acuerdo con Yohai, Colombia es el país de América Latina que tiene la menor cantidad de espectro asignado per cápita. De ahí la importancia de la subasta de los 700 Mhz, la porción del espectro que permitirá mayor despliegue de la red 4G en el territorio nacional.



"Celebramos que el MinTIC presentará hace dos semanas el segundo borrador de la subasta. Sin embargo, vemos que será muy difícil, por no decir imposible, que se adjudique esa porción del espectro durante el primer trimestre de este año, tal como lo planteó el ministro Luna", añadió Alberto.



Dentro del plan de la CCIT también se contempla la pertinencia de acelerar la adopción y apropiación de nuevas tecnologías, un tema en el que si bien se ha avanzado en los últimos 10 años, "es un trabajo de nunca acabar". Por eso, es importante, reza el informe, que es necesario que el Gobierno y las compañías adopten tecnologías como big data, inteligencia artificial y análisis de datos, entre otras, para que sus procesos de producción mejoren y se dinamice el mercado ante el ojo internacional.



"Cualquiera que sea el nuevo Presidente de la República, Ministro o Ministra TIC, tiene un reto enorme de poder darle la vuelta a lo que ha pasado en los últimos años", puntualizó el presidente de la CCIT.



TECNÓSFERA