Este es el celular que utiliza Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump, utiliza dos iPhone y uno de estos fue entregado por la Casa Blanca, el cual no tiene las suficientes medidas de seguridad, según un reporte del medio estadounidense 'Político'.

La investigación señala que altos funcionarios de la Casa Blanca advierten que ese iPhone no está equipado con sofisticadas características de seguridad y está expuesto a posibles 'hackeos'. De hecho, el informe señala que Trump ha rechazado en repetidas ocasiones los esfuerzos del personal para mejorar la seguridad de ese smartphone.



El otro iPhone lo utiliza el mandatario para ingresar a Twitter y acceder a noticias emitidas por White House Information Technology y la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca.



"Mientras que los asistentes han instado al presidente a cambiar el teléfono que utiliza para acceder a Twitter mensualmente, Trump se ha resistido a sus súplicas, diciéndoles que es "demasiado inconveniente", dijo el funcionario de la administración al medio 'Político'.



El presidente, según la publicación, se demoró cinco meses sin que un experto en seguridad revisara el teléfono. "No está claro con qué frecuencia se cambian los teléfonos Trump habilitados para llamadas". Barack Obama, por su parte, entregaba su dispositivo cada 30 días para ser examinado por expertos.



El teléfono que utiliza Trump para hacer llamadas tiene una cámara y un micrófono, características que no tenían los dispositivos entregados por la Casa Blanca a Obama. Con estas características habilitadas, "los 'hackers' podrían monitorear las actividades del presidente de Estados Unidos", dice el reporte.



