Los carros autónomos no llegarán en el 2020

Los vehículos verdaderamente autónomos aún están a años de distancia, así lo dijeron esta semana altos ejecutivos de compañías del sector automotor como Toyota, Hyundai, Bosch y Lyft, durante el Consumer Electronic Show (CES) 2018, que se realiza esta semana. Aunque cada empresa exhibió sus avances con prototipos o pruebas de manejo en la feria, que se realiza en Las Vegas, EE.UU., también admitieron que persisten muchos obstáculos importantes a superar en el desarrollo de la tecnología para conducción autónoma.

"Es un error decir que la línea de llegada esta muy cerca", dijo Gill Pratt, responsable del Toyota Research Institute, la unidad de 1.000 millones de dólares de la firma automotiz destinada a la investigación en inteligencia artificial y robótica.



Por su parte, el presidente de Toyota, Akio Toyoda aseguró que "las cosas cambian rápidamente, pero este sera un largo camino". El directivo presentó un prototipo de vehículo eléctrico llamado e-Palette, un cubo sobre ruedas, que está diseñado para conducirse autónomamente solo en rutas establecidas. Aunque en 2020, la marca hará una demostración del vehículo durante los Juegos Olimpicos de Tokio, incluso entonces es posible que el auto requiera no menos de dos ingenieros o conductores de prueba para garantizar la seguridad.



Pratt también dijo que la tecnología puede no estar lista para funcionar sola y que aunque pueda hacerlo, las leyes todavía no lo permite. Según el líder del equipo de investigación, los científicos de inteligencia artificial están tratando de reproducir características y capacidades que tiene el cerebro humano. "Las personas perciben los gestos y los movimientos de los transeuntes y otros conductores y predicen hacia donde van" dijo Pratt, quien puntualizó que llevará años conseguir que los sistemas de los vehículos autónomos sean capaces de realizarlo.



Por su parte, el mayor fabricante de autos de Corea del Sur, proyecta un plazo aún más prolongado que el de Toyota para poder producir vehículos casi totalmente autónomos. Después de anunciar un acuerdo para colaborar en tecnología con la empresa emergente estadounidense Aurora Innovation (cuyos fundadores provienen de Tesla y de Waymo de Alphabet), Hyundai dijo que se propone alcanzar la llamada capacidad de Nivel 4 en 2021.



El vehículo que presentó la compañía coreana por primera vez en el CES se llama Nexo y es propulsado por celdas de combustible que le permiten estacionarse de forma autónoma en un espacio y volver a salir -con o sin conductor-. "Damos pasos muy conservadores", dijo Lee Jinwoo, vicepresidente de la división de Intelligent Safety Technology Center de Hyundai. "Primero queremos probar y validar la tecnología. No estará en venta hasta 2021, solo se probara en uso urbano", aseguró.



Lyft y la compañía de software de conducción autónoma Aptiv Plc dio paseos en BMW semi-autónomos a algunos asistentes a la feria y realizarán también una demostración ofreciendo viajes a más de 20 destinos de los alrededores de Las Vegas.



"El día en que los costosos conductores puedan eliminarse totalmente de la ecuación de los viajes compartidos no está cerca" así lo expresó Raj Kapoor, director de estrategia de Lyft, a lo que agregó que "se necesitaran conductores humanos durante largo tiempo".



Según Kapoor, "en los próximos 10 años habrá mas conductores que en la actualidad, porque la demanda de nuestro servicio está creciendo mucho y solo entrarán en operación un numero limitado de vehículos autónomos".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg