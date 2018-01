Nintendo sorprende con accesorios de cartón para su consola Switch

Nintendo se propuso hacer volar la imaginación de sus seguidores y sorprendió con el lanzamiento de unos accesorios de cartón para su consola Switch, con los cuales se pueden armar piezas para usar con videojuegos.

Todo comienza con una simple pieza de cartón capaz de convertirse en un automóvil o una moto, una caña de pescar, un piano en miniatura e incluso una colección de robots.



"Con Nintendo Labo (nombre del proyecto), la construcción es tan divertida como jugar", declaró la empresa en un sitio web especializado, donde un video promocional muestra todas las posibilidades que ofrece este curioso accesorio de cartón.

Es posible crear un set para interactuar con juegos de carreras de motos. Foto: Nintendo

Nintendo Labo llegará a Europa el 27 de abril. Todavía no se conoce si esta nueva apuesta llegará a América Latina.



"Puedes crear, por ejemplo, un piano de 13 teclas con el que interpretar tus piezas musicales una vez que le has insertado la consola Nintendo Switch y el mando Joy-Con derecho. Mientras tocas, la cámara infrarroja del Joy-Con derecho detecta qué teclas has pulsado y reproduce cada nota a través de los altavoces integrados de la consola", dice la compañía.

Con las nuevas piezas es posible armar un piano de 13 teclas. Foto: Nintendo

La Switch, lanzada con éxito en marzo de 2017, es una consola original y portátil. La casa matriz de Mario Bros que puso todas sus esperanzas en este producto después de atravesar años difíciles, prevé vender 14 millones hasta el próximo mes de marzo y elevar las ventas a 20 millones en el periodo 2018/19.



Al contrario del PlayStation 4 de Sony, esta consola no busca competir por sus desempeños técnicos sino más bien en la polivalencia y la libertad del juego. Se trata de una consola que se puede jugar conectado a la televisión de la casa o también trasladable a cualquier otro lugar.



La empresa con sede Kioto hizo con Nintendo Labo un guiño a sus orígenes, porque

Nintendo empezó en 1889 como un fabricante de barajas Hanafuda, los tradicionales naipes japoneses.



