YouTube deja sin ingresos a Logan Paul

YouTube anunció que suspendió temporalmente los anuncios publicitarios de los canales del famoso youtuber Logan Paul, luego de la polémica que suscitó en uno de sus videos al mostrar el cadáver de un suicida en Japón.

"En respuesta al patrón de comportamiento reciente de Logan Paul, hemos suspendido temporalmente los anuncios en sus canales", dijo YouTube en su cuenta en Twitter.



Con esta decisión, el famoso youtuber ya no podrá monetizar sus contenidos en la plataforma, debido a que su comportamiento no se ajusta a las políticas establecidas por la empresa estadounidense.



Logan Paul tiene 22 años y es una de los youtubers mejor pagados del mundo. Según la revista Forbes, Paul acumuló 127 millones de dólares en 2017, un 80 por ciento más que en 2016.



Dada la polémica que generó el contenido a principios de este año, el youtuber, quien también es actor, publicó un comunicado y un video en el que expresaba lo arrepentido que se encontraba. "No lo hice por obtener vistas...lo hice pensando que podía hacer un cambio positivo en internet", aseguró.



Recientemente YouTube se comprometió a endurece las reglas para monetizar los contenidos. Ahora, la herramienta exige a los aspirantes cierto tipo de rodaje, experiencia y visualizaciones antes de empezar a ganar dinero con los anuncios. El propósito del cambio es evitar que los anunciantes vean su publicidad en contenidos inapropiados.



A partir del 20 de febrero, se harán efectivos los cambios que la compañía ha calificado como “duros pero necesarios”.



TECNÓSFERA