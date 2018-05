¿Qué podrá hacer usted con las redes 4.5G?

Los tres principales operadores de telecomunicaciones (Claro, TigoUne y Movistar) ya ofrecen la tecnología 4.5G, redes con las que, según las empresas, será posible mejorar la conectividad de los colombianos y constituir el ecosistema del internet de las cosas.

¿En qué beneficiará las redes 4.5G a los ciudadanos? ¿Cómo se está implementando y de qué manera es posible acceder a esta tecnología?



Las redes 4.5G o también conocida como LTE Advanced, brindan, de acuerdo con los expertos, una mayor velocidad y potencia la experiencia del usuario frente a la red 4G, especialmente en materia de descargas de contenidos multimedia, incluso en resolución 2K y 4K.



Según Antonio García Rozo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), los operadores harán un uso más eficiente del espectro y mejorarán las velocidades promedio de descarga.



"Las velocidades de descarga de contenido aumentarán hasta en un 50 por ciento, al pasar de 7-12 Mbps en LTE / 4G a 14-21Mbps en LTE Advanced", explicó el experto.



Lo anterior se traducirá en una latencia (mide que tan rápido viajan los datos del punto de origen al destino) para el usuario mucho más baja ya que los retrasos entre el clic y la descarga se reducirán de 12 milisegundos en 4G a 5 milisegundos en 4.5G.



El usuario no tendrá que contratar con su operador para recibir las redes 4.5G y tampoco se le cobrará dinero extra. El punto es que necesita de un celular especial (cada operador tiene habilitado una referencia especifica) e encontrarse en una zona especifica para utilizar dicha tecnología. Tenga en cuenta que su red 4G pasará a 4.5G de forma automática.



Cada compañía tiene lugares específicos en dónde tiene habilitado este servicio, pues se necesita de más infraestrcutura (antenas, por ejemplo) para seguir desplegando las redes 4.5G.



Sin embargo, Germán Castellanos, profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, dijo que Colombia está rezagada en la adopción LTE Advanced frente a otros países de América Latina.



"Colombia está retrasada en la adopción de esta tecnología frente a países como Chile, Argentina y Perú. Esto sucede, principalmente, por todos los problemas que ha tenido la subasta de la banda de 700 Mhz. Hasta que no se realice, los operadores no podrán mejorar su infraestructura", comentó Garavito.



El experto añadió que: "Si bien el 4.5G ofrece ventajas, esa tecnología es un tema netamente comercial. Cada una de las redes (2G y 3G, por ejemplo) experimentan evoluciones y el 4.5G o LTE Advanced es uno de estos cambios. Claro, ofrece ventajas como menos latencia y manejo de múltiples antenas, pero a la gente lo que le interesa es un nombre comercial y por eso los operadores lo venden como 4.5G".



De hecho, no todos los usuarios podrán disfrutar de estas redes, advirtió Antonio García Rozo. "No todos los usuarios podrán disfrutar de esta tecnología debido a que solo la soportarán los teléfonos inteligentes de gama alta, por el momento. Además, la cobertura será restringida mientras no se dé una expansión de la red en todo el país".

Las estrategias de los operadores

Entonces, cada operador de telecomunicaciones ofrece estrategias diferentes. Claro, por ejemplo, anunció la apertura de un centro de experiencia de internet de las cosas, en donde las personas podrán encontrar productos para construir hogares inteligentes (neveras, robots, televisores). Todo esto con ayuda de las redes LTE Advanced.



"Este centro de experiencia del Internet of Things de Claro tiene el objetivo de mostrar en un ambiente cotidiano que la era de la hiperconectividad es una realidad. En este espacio construimos el hogar del futuro con equipos inteligentes como nevera, lavadora, aspiradora, TV, equipo de audio, bicicleta y controles de luces", dijo Carlos Zenteno, presidente de Claro.



La compañía explicó que su red 4.5G está presente en ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Montería, Valledupar, Yopal, Santa Marta, Envigado, Bello, Florencia, Sincelejo, Duitama, Sogamoso, Girardot, Melgar, Piedecuesta, Villa de Leyva, Soacha, Anapoima, Mocoa y Buenaventura. En Bogotá, esta tecnología está presente en zonas aledañas a la Plaza de Bolivar y zona de gobierno, corredor vial calle 26 en cercanías al aeropuerto El Dorado y el sector del Parque de la 93. En total, son 199 municipios que tienen cobertura.



El operador mexicano explicó que los teléfonos inteligentes que pueden acceder a esta red son: Samsung S9, Samsung S9 Plus, Sony Xperia XZ2, iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone X.



TigoUne, por su parte, anunció que su red LTE Advanced, está disponible, en primera instancia, solo en Bogotá en las zonas del Parque de la 93 y el C.C Centro Mayor. Según el operador, en las próximas semanas se habilitarán en más zonas en la capital del país (Corferias, Gran Estación, Centro Comercial Andino, Zona Financiera, Universidad Javeriana, Centro Internacional). De hecho, esperan expandir su tecnología en otras ciudades del territorio nacional.



“Nuestro propósito como compañía es facilitar las autopistas digitales en las que los colombianos pueden conectarse y disfrutar cada vez de una mejor experiencia. Con 4.5G podremos entregarles una velocidad hasta 10 veces mayor, capaz de alcanzar hasta 164 Megas por segundo”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne.



Los dispositivos habilitados por TigoUne para funcionar con las redes 4.5G son:desde el iPhone 6S hasta el iPhone X. Luego está el Samsung Galaxy S9 o superior, Galaxy S8 versión Estados Unidos, Huawei P20 Pro y Nexus Pixel.



Movistar también anunció el inicio del 4.5G, tecnología que ya está disponible en 129 municipios del país, entre las cuales están las ciudades de Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Neiva, Villavicencio, Tunja, Bucaramanga, Bogotá (zona aledaña al aeropuerto El Dorado), Funza, Mosquera y Madrid.



“Nuestro reto es desarrollar esta red de manera inteligente, teniendo en cuenta factores como la disponibilidad de terminales 4.5G en el mercado. Esta evolución tecnológica, además de brindar mejoras en la experiencia de navegación de los clientes de telefonía móvil, nos permite conseguir un mayor aprovechamiento del espectro asignado”, afirmó Fabián Hernández, presidente de Telefónica Colombia.



El operador español informó que los dispositivos compatibles con esta tecnología son: Apple (iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X); Sony (XZ, XZ1, XA1, XA1 Ultra, XA1 Plus); Samsung (S8, S8+, Note 8, S9, S9+, A8); y Huawei (Mate 10 Pro, P20).



