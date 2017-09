Samsung llega a la IFA 2017 a mostrar que es más que 'smartphones'

Como acostumbran hacerlo las principales marcas, Samsung Electronics se adelantó a la apertura oficial de la IFA 2017 y, antes de que se abrieran al público las puertas de esta, una de las mayores ferias de tecnología de consumo más importantes del mundo, presentó más de una docena de productos y servicios, que van más allá de los teléfonos inteligentes.

David Lowes, encargado de marketing de Samsung en Europa, destacó que la compañía desea incorporar "un nuevo orden", en el que los avances tecnológicos se integran de forma natural en la vida diaria. "Son avances que no se podrían haber anticipado y sin los que no se podrá vivir a partir de ahora", señaló.



Lowes indicó que el mundo está en los inicios de "una cuarta revolución industrial", en la que la realidad virtual y aumentada, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial juegan un papel cada vez más importante.



Entre los productos que se lanzaron, destacan dos nuevos relojes inteligentes de la línea Gear. Se trata del Gear Sport, que en esta nueva iteración puede registrar datos sobre la alimentación, el sueño, el ritmo cardiaco y el movimiento de su propietario, y usar esa información para dar recomendaciones sobre un estilo de vida saludable. Algo parecido ofrece el Gear Fit2 Pro, que se enfoca en llevar cuenta de la actividad física, pero mientras que el primero es un smartwatch en toda forma, el segundo es más una banda de monitoreo de ejercicio.



Para dispositivos de hogar, la empresa lanzó un televisor de ultra alta definición con pantalla extraplana de 43 pulgadas que se puede colgar como un cuadro y que, estando apagado, puede mostrar cerca de mil imágenes entre las que se destacan algunas de las joyas del Museo del Prado de Madrid, como "La maja vestida" de Goya. Es decir, cuando no funciona como televisor, es una especie de cuadro colgado en su sala.



Otros dos televisores con tecnología QLED -en 55 y 66 pulgadas- permitieron ver la primera pantalla superhorizontal de 32:9, una relación especialmente diseñada para videojuegos.



El catálogo de lanzamientos, que también incluyó propuestas en materia de realidad virtual, se cierra con una aspiradora con una batería de hasta 40 minutos, una lavadora con dos tambores concéntricos que al girar en sentidos opuestos pueden disminuir a la mitad el tiempo de lavado. También hizo de nuevo su aparición el refrigerador con pantalla táctil, desde el cual es posible controlar los electrodomésticos inteligentes de la casa.

Efe