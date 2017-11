El plan de los operadores para implementar las redes 5G en el país

Aunque en la actualidad la prioridad de los operadores de telefonía es seguir expandiendo el 4G (LTE) para mejorar la conectividad en Colombia y en América Latina, desde ya se están realizando pruebas para determinar el funcionamiento de las redes 5G.

Las redes de quinta generación no solo suponen mayores velocidades, también serán necesarias para soportar la gran cantidad de dispositivos móviles que estarán conectados a la red en los próximos años.



Para que se haga una idea, el 5G promete velocidades superiores a los 10 Gbps por segundo (el 4G llega hasta 1 gigabit por segundo), por lo que subir y descargar contenidos de alta calidad serán actividades cada vez más sencillas.



Estimaciones de la GSMA (organización de operadores móviles), indican que los teléfonos inteligentes representaron el 59 por ciento de las conexiones de Latinoamérica en el primer semestre de 2017, y se prevé que representarán el 71 por ciento del total para 2020.



Las primeras redes 5G comerciales de la región se lanzarán en 2020 y se prevé que su cobertura alcanzará al 50 por ciento de la población para 2025. De cara a los retos que afrontará la demanda de los usuarios, TigoUne y Claro realizaron significativos anuncios en Colombia.



El operador TigoUne anuncio que a finales de noviembre de 2017 realizará, en Bogotá, pruebas funcionales para entender el impacto de esa tecnología en su infraestructura actual. En diálogo con EL TIEMPO, Marcelo Cataldo, presidente de la compañía, explicó cómo se realizarán dichas pruebas.



“Una tecnología de telecomunicaciones inalámbrica tiene varios componentes. Por ejemplo, el dispositivo de punta, desde donde se conecta una celular, un modem, o cualquiera de esos equipos, envía una señal que pasa por una red inalámbrica hasta llegar a una central de procesamiento de datos. Lo que nosotros vamos a hacer es una prueba funcional que permita hacer todo ese recorrido para poder entender el impacto del 5G en nuestra infraestructura actual”, dijo Cataldo.



El ejecutivo dijo que estas pruebas son importantes para la compañía, teniendo en cuenta que el 5G es 200 más rápida que la red 4G.



"Esta nueva generación supone importantes modificaciones y adaptaciones en la infraestructura. Por eso, para ir entendiendo los estándares por los que funcionará el 5G (aún no están definidos), realizamos las pruebas funcionales con más de una empresa (Ericsson, Nokia y Huawei) que desarrollan tecnología de red", anotó Cataldo.



El ejecutivo fue enfático y advirtió que para que el país pueda adoptar las redes de quinta generación, es necesario que el Gobierno licite y entregue espectro adecuado ya que "las bandas que se tienen hoy no sirven para esa tecnología".

El camino hacia el internet de las cosas

Por su parte, Claro Colombia informó que al finalizar el primer semestre de 2018, desplegará la red 4.5G que ayudará, según la empresa, a reforzar el internet de las cosas en los hogares del país y en el sector empresarial. Y además, se convertirá en la hoja de ruta para desplegar las redes de quinta generación.



En diálogo con este diario, José Luis Gómez Lara, director de desarrollo de producto de Claro, aseguró que es evolución en la red será importante para habilitar ciudades conectadas con servicios de tráfico y seguridad en tiempo real.



"Queremos ver el internet de las cosas como una forma masiva e ir más allá de lo que se tiene pensado hoy en día. Con la tecnología 4.5G será posible conectar muchos dispositivos a una sola radio base", añadió Lara.



El experto aseguró también que para desplegar esa evolución en el territorio nacional, no será necesario invertir en más infraestructura, pues solo "vamos a realizar unas adecuaciones y actualizaciones en tecnología".



"Para los dispositivos de uso cotidiano, como los 'smartphones', vendrán con la capacidad de soportar el 4.5G. El usuario tendrá más velocidad de descarga y notará una visualización y carga de archivos mayor. Hicimos unas pruebas con nuestro proveedor de red en laboratorio y llegamos a velocidades de los 700 Mbps (4G llega a 100 Mbps).



Lara añadió que: "Para el 5G hemos hecho pruebas de laboratorio y seguimos trabajando con los fabricantes para la definición de los protocolos y la creación en conjunto de esa nueva red. Esto lo hemos hecho desde México, donde se está revisando dicha evolución".



