Policía levanta cierre de centro de atención de Uber en Bogotá

18 de abril 2017 , 09:37 a.m.

Este lunes 17 de abril, en horas de la noche, la Policía Nacional levantó el cierre temporal del centro de atención a conductores de Uber ubicado en el centro comercial San Rafael, en Bogotá.



El sellamiento, que según Uber se realizó de manera irregular, fue liderado por la Policía y Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio de los taxistas, el martes 11 de abril.



En su momento, Ospina realizó una denuncia asegurando que los locales de Uber operan de forma ilegal y deben ser clausurados.

En un comunicado, la Policía informó que hizo la verificación de la denuncia y constató "que el establecimiento no contaban con la totalidad de los documentos correspondientes para el desarrollo de su actividad económica, además de presentar un documento que no correspondía al local en mención".



Por eso, explican las autoridades, que se procedió a aplicar de acuerdo al artículo 93 numeral 2, de la ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia la respectiva sanción que consistió en un cierre temporal de seis días calendario.



Sin embargo, voceros de Uber aseguran que ese procedimiento se ejecutó sin bases legales. "Nos exigieron un requisito del nuevo Código de Policía que no es aplicable, pues ese centro de atención se abrió antes de que el Código de fuera expedido".



A partir de este martes, el centro de atención de Uber, ubicado en el centro comercial San Rafael, seguirá operando.

Debate sobre proyecto para regular Uber

Este martes se adelantará, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, la segunda parte de la audiencia pública del Proyecto de Ley de Iniciativa Ciudadana (PL 198 de 2016) que busca establecer un mecanismo para regular servicios como Uber.



La iniciativa consiste en crear un servicio de transporte privado que funcione por medio de aplicaciones tecnológicas y que lleve a que se reglamenten los requisitos necesarios para los prestadores del servicio. La propuesta fue presentada por un grupo de ciudadanos, que contaron con la firma de 3'068.935 colombianos.



Este martes se conocerá una decisión final sobre ese proyecto.

