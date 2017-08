Las siete noticias tecnológicas de esta semana

Reuters

Disney planea su propio servicio de streaming. Walt Disney Co dejará de suministrar nuevas películas a Netflix desde el 2019 y lanzará su propio servicio de transmisión de contenido multimedia por internet, dijo el martes la compañía. El nuevo servicio seguirá a uno similar de ESPN que estará disponible desde el 2018. La medida, que no cobija los contenidos de ABC, ni el acuerdo con Marvel para la producción de series, no afectará por ahora a los usuarios de América Latina.