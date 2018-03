Las redes sociales son una amenaza a la salud pública

Nos lo advirtieron. Marc Andreessen, capitalista de riesgo y fundador de Netscape, escribió un ensayo muy leído en el 2011, titulado ‘Por qué el ‘software’ se está comiendo al mundo’. Pero no lo tomamos en serio; pensamos que era solamente una metáfora. Ahora enfrentamos el desafío de sacar al mundo de las fauces de los monopolios de internet.

En una época, yo era un optimista de la tecnología. Durante 35 años invirtiendo en lo mejor y lo más brillante de Silicon Valley, tuve la suerte de ser parte de las industrias de las computadoras personales, las comunicaciones móviles, internet y las redes sociales. Entre los hitos de mi carrera están las inversiones tempranas en Google y Amazon, y haber sido un mentor del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, del 2006 al 2010.



Cada nueva ola de tecnología aumentó la productividad y el acceso al conocimiento. Cada nueva plataforma era más fácil de usar y más conveniente. La tecnología fue el motor de la globalización y del crecimiento económico. Durante décadas, hizo del mundo un lugar mejor. Supusimos que siempre sería así.



Luego llegó el 2016, cuando internet reveló dos lados oscuros. Uno está relacionado con los usuarios individuales. Los teléfonos inteligentes con infraestructura móvil LTE crearon la primera plataforma de entrega de contenido disponible a toda hora, transformando la industria de la tecnología y las vidas de 2.000 millones de usuarios. Con poca o ninguna supervisión regulatoria en gran parte del mundo, empresas como Facebook, Google, Amazon, Alibaba y Tencent utilizaron técnicas comunes en la propaganda y los casinos, como notificaciones constantes y recompensas variables, para fomentar la adicción psicológica.



El otro lado oscuro es geopolítico. En Estados Unidos, Europa occidental y Asia, las plataformas de internet, especialmente Facebook, permiten a los poderosos infligir daño a quienes están indefensos en la política, la política exterior y el comercio. Las elecciones en Europa y Estados Unidos han demostrado en repetidas ocasiones que se puede abusar de las redes sociales para minar la democracia.

Las elecciones en Europa y Estados Unidos han demostrado en repetidas ocasiones que se puede abusar de las redes sociales para minar la democracia FACEBOOK

TWITTER

El referendo por el ‘brexit’ y la elección presidencial estadounidense en el 2016 también revelaron que Facebook ofrece importantes ventajas relativas para los mensajes negativos sobre los positivos. Los gobiernos autoritarios pueden utilizar Facebook para promover el respaldo público a políticas represivas, como puede estar sucediendo hoy en Birmania, Camboya, Filipinas y otras partes. En algunos casos, Facebook de hecho brinda apoyo a esos gobiernos, como hace con todos los clientes importantes.

El inicio fue inofensivo

Tengo confianza en que los fundadores de Facebook, Google y otras plataformas importantes de internet no tuvieron la intención de causar daño cuando adoptaron sus modelos de negocios. Eran jóvenes emprendedores, hambrientos de éxito. Pasaron años generando grandes audiencias y reorganizando el mundo en línea en torno de un conjunto de aplicaciones que eran más personalizadas, convenientes y fáciles de usar que las que existían antes. Y no hicieron ningún intento por monetizar sus esfuerzos hasta mucho después de que los usuarios estuvieron atrapados. Los modelos de negocios publicitarios que eligieron se apalancaban en la personalización, que les permitía a los anunciantes dirigir sus mensajes con una precisión sin precedentes.



Pero luego llegó el teléfono inteligente, que transformó todos los medios y, efectivamente, les permitió a Facebook, Google y otros pocos controlar el flujo de información a los usuarios. Los filtros que dan a estos ‘lo que quieren’ tuvieron el efecto de polarizar a las poblaciones y erosionar la legitimidad de instituciones democráticas fundamentales –en particular, la libertad de prensa–. Y la automatización que hizo que las plataformas de internet fueran tan rentables también las hizo vulnerables a la manipulación de actores malignos en todos los campos (no solo los gobiernos autoritarios hostiles a la democracia).



Como nos lo advirtió Andreessen, estas empresas, con su ambición y su alcance global, se están comiendo la economía mundial. En el proceso, están adoptando versiones de la filosofía corporativa de Facebook (“moverse rápido y romper cosas”), sin importar el impacto en la gente, las instituciones o la democracia. Una gran mayoría de los ciudadanos en el mundo desarrollado habita en burbujas de filtros creadas por estas plataformas, falsas realidades digitales en las que las creencias existentes se vuelven más rígidas y extremas.



En Estados Unidos, aproximadamente un tercio de la población adulta se ha vuelto insensible a las nuevas ideas; incluso, a los datos comprobables. Esa gente es fácil de manipular, un concepto al que Tristan Harris, otrora responsable de ética y diseño de Google, se refiere como “lavado de cerebro”.



Las democracias occidentales no están preparadas para lidiar con esta amenaza. Estados Unidos no tiene un marco regulatorio efectivo para las plataformas de internet y carece de la voluntad política para crear uno. La Unión Europea (UE) tiene un marco legal y la voluntad política necesaria, pero ninguno de los dos es adecuado para el desafío. El reciente juicio de la UE contra Google (que condujo a una multa récord de 2.700 millones de dólares por comportamiento anticompetitivo) estuvo bien concebido, pero fue demasiado pequeño. Google apeló, y sus inversionistas se encogieron de hombros. Puede ser un buen punto de partida, pero, claramente, fue insuficiente.



Estamos en un punto crítico. La conciencia de los riesgos planteados por las plataformas de internet está creciendo desde un nivel bajo, pero la conveniencia de los productos y la adicción psicológica que generan son tales que puede llevar una generación hacer un cambio desde el lado del usuario, como sucedió con las campañas contra el tabaquismo.



El reconocimiento del efecto corrosivo de los monopolios de las plataformas sobre la competencia y la innovación es mayor en Europa que en Estados Unidos, pero nadie ha encontrado una estrategia regulatoria efectiva. La conciencia de que se pueden manipular las plataformas para socavar la democracia también está creciendo, pero los gobiernos occidentales todavía tienen que diseñar una defensa para hacerle frente a este problema.



Los desafíos planteados por las plataformas de internet dominantes requieren nuevas estrategias más allá de las medidas antimonopolio. Debemos reconocer y abordar estos desafíos como una amenaza a la salud pública. Una posibilidad es tratar a las redes sociales de una manera análoga a la del tabaco y el alcohol, combinando educación y regulación.



En aras de devolver el equilibrio a nuestra vida y la esperanza a nuestra política, es hora de perturbar a los perturbadores.

‘El riesgo al usar Facebook es realmente alto’

Consultado sobre el escándalo que afecta a Facebook desde que la empresa Cambridge Analytica (CA) fue acusada de recuperar datos de 50 millones de usuarios de la red social sin su consentimiento, Roger McNamee dijo a CNBC que “los usuarios están empezando a reconocer que (la herramienta creada por Mark Zuckerberg) no es el inocente sitio de diversión que pensaban que era”.



En su opinión, “cada vez más gente entiende que cuando usa Facebook puede pasarle un montón de cosas malas. No hay una garantía del ciento por ciento, pero el riesgo es realmente alto”. De acuerdo con las denuncias, CA utilizó la información para construir un programa que predice la votación en las elecciones.



ROGER MCNAMEE

© Project Syndicate

Nueva York