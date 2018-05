Apagón de los puntos Vive Digital, sin solución a la vista

Hasta el momento no se conoce con exactitud cuáles son las zonas del país en donde se produjo el apagón de los más de 600 puntos Vive Digital, que ofrece el ministerio TIC para que los ciudadanos residentes en las zonas más apartadas del país se capaciten y se conecten a internet de forma gratuita.

El apagón, que se generó en la mañana del miércoles 16 de mayo, se debe, principalmente, porque las cuentas no están claras. En 2015, la cartera TIC cerró un contrato con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), entidad que se encargaría de gerenciar los 910 puntos Vive Digital disponibles en Colombia hasta el 31 de julio de 2018 por un valor de 247'304.523.071 pesos



Pero la manera como Fonade ha administrado esas zonas no es bien vista por el ministerio TIC. En diálogo con este diario Gina Albarracín, secretaría general de esa cartera, dijo que la desconexión se dio porque el Fonade incumplió con el contrato.



"Lo que aduce Fonade es que no tiene recursos para pagar su contratación derivada (la conectividad, por ejemplo), pese a que este ministerio hizo entrega de unos recursos que no han sido legalizados al 100 por ciento. Tenemos un incumplimiento en las metas del contrato que no nos permite hacer en este momento desembolsos adicionales", aseveró Albarracín.



La funcionaria aseguró que hasta el momento se han realizado cuatro pagos de 10, correspondientes a la primera etapa del contrato. "Una vez evidenciamos las presuntas irregularidades, no hemos realizado más desembolsos, primero porque el contrato no lo permite y segundo porque queremos garantizar el buen uso de los recursos público", afirmó la secretaria general del Mintic.



Las anomalías, según la Albarracín, se deben en la contratación que hizo Fonade a sus integradores (cinco compañías que se encargan de capacitar en los puntos), posibles sobrecostos y dineros no legalizados.



Álvaro Balcázar, gerente general de Fonade, explicó en una carta dirigida al ministro TIC, Juan Sebastián Rozo, que se presenta una "seria dificultad para continuar con la ejecución del convenio después de ejecutado el cuarto desembolso recibido el 17 de febrero de 2017 (...), porque no se han entregado los recursos suficientes para cumplir con las obligaciones de los compromisos derivados del contrato".



Así mismo, Balcázar sostuvo que existieron otras dificultades que afectaron el avance en el proceso de certificación de los puntos Vive Digital. Entra estas se encuentran la baja demanda de inscripciones para acceder a los cursos ofertados, la dificultad de acceso por parte de la comunidad y la falta de horarios disponibles para que los integradores realicen las capacitaciones.



"No es viable continuar con la ejecución del proyecto si no se cuenta con los recursos necesarios para dar cumplimiento con las obligaciones contractuales (...)", dijo el gerente general de Fonade en la carta, quien además solicitó al ministro Rozo adoptar una solución lo más pronto posible.



El apagón de los puntos Vive Digital no tiene una solución a la vista y, por el momento, ambas partes (MinTIC y Fonade) se culpan entre sí.



Y en últimas, quienes se están perjudicando son los colombianos que utilizan dichas zonas para conectarse. Hay que recordar que en los Puntos Vive digital las personas tienen acceso a herramientas tecnológicas que le permitan capacitarse técnicamente para desarrollar negocios y emprendimientos digitales.



"Estamos exigiendo a Fonade el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y que no apaguen los puntos, pues para nosotros la conectividad es y será lo más importante. Seguiremos analizando qué otros escenarios podemos explorar para que durante estos dos meses y medio que quedan de contrato, los puntos sigan operando normalmente", añadió Gina Albarracín.



