¿Por qué el precio del bitcóin sigue cayendo? 

El bitcóin, la moneda digital más conocida en el mundo, se sitúa por debajo de los 8.000 dólares por segunda vez en tres días. De acuerdo con la plataforma coinmarketcap.com, la unidad de esa criptomoneda se cotiza el lunes en 7.424 dólares, consiguiendo un nuevo mínimo en dos meses.

La pérdida de su valor, según los expertos, siguen siendo las medidas regulatorias y prohibiciones a las operaciones con criptomonedas. Por ejemplo, el banco británico Lloyds Banking Group anunció el domingo que prohibirá a sus clientes comprar bitcoins usando tarjetas de crédito.



Según el medio Business Insider, Lloyds Banking se convirtió en el primer prestamista británico en prohibir a sus clientes el uso de sus tarjetas de crédito para comprar bitcóin. Un portavoz del banco aseguró que la medida se tomó para "proteger a los clientes" de posibles pérdidas financieras.



La medida se sumó a prohibiciones similares aplicadas por gigantes financieros de Estados Unidos como JPMorgan Chase & Co y Citigroup ante el temor de que los prestamistas puedan ser señalados como responsables por pérdidas masivas en caso de un desplome en el valor de la criptomoneda.



De hecho, en las últimas semanas han surgido preocupaciones en el sector luego de que Facebook vetara los anuncios publicitarios relacionados con el bitcóin.



Además, la semana pasada el ministro de Finanzas de India, Arun Jaitley, afirmó que el gobierno indio "no considera que las criptomonedas sean de legales y tomará todas las medidas para eliminar el uso de estas en el financiamiento de actividades ilegítimas o como parte del sistema de pago".



Para Mauricio Tovar, codirector del grupo de investigación TIC en la Universidad Nacional, la volatilidad de la moneda virtual se debe a una "corrección natural desde el valor máximo" que presentó el bitcóin en diciembre.

"Es importante resaltar que desde el punto de vista tecnológico el bitcóin no ha registrado cambios sustanciales. Sin embargo, son precisamente los temas de regulación que han generado la volatilidad del precio. Además, lo que está sucediendo en este momento es una corrección desde que la unidad se cotizaba en 20.000 dólares", aseguró Tovar.



De otro lado, el experto afirmó que las especulaciones generan que los inversionistas entren en pánico. "En Corea del Sur, por ejemplo, dijeron que iban a prohibir las criptomonedas y eso no ha pasado. En últimas, estos anuncios, que no se han concretado, terminan generando cambios en los mercados", añadió Tovar.



El gobierno de Pekín reveló este lunes que quiere acabar con las últimas transacciones de criptomonedas, como el bitcóin, que se hacen aún desde China, al bloquear el acceso a las plataformas extranjeras y retirar sus aplicaciones de las plataformas móviles locales.



El objetivo es, en nombre de la "estabilidad financiera", apagar los "últimos fuegos" de las monedas virtuales en China y acabar con la recaudación de fondos en criptomonedas, "que vuelven a crecer", según explicó el domingo la publicación oficial Jinrong Shibao, revista financiera bajo la égida del banco central.



