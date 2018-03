Lo que necesita Colombia para avanzar hacia la economía digital

En el marco de Andinalink, una feria de telecomunicaciones y tecnología que se adelanta en Cartagena de Indias, Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, presentó un informe en el que detalla las bases para consolidar un marco digital en el país.

Entre los puntos destacados de la investigación, la asociación asegura que es necesario establecer un único regulador convergente que permita disminuir la duplicidad de cargas regulatorias. Hasta el momento se han presentado para debate tres proyectos en esta materia, uno de estos del ministro TIC, David Luna.



Andesco propone la creación de una nueva Autoridad Reguladora Convergente, quien además de mantener sus actuales competencias en cuanto a servicios de telecomunicaciones, sea su vez el encargado de definir los mercados relevantes de contenidos audiovisuales a nivel mayorista y minorista, y un mercado adicional de retransmisión.



Con un único regulador, según Alberto Solano Vanegas, director TIC de Andesco, será posible crear un ambiente estratégico para que las empresas inviertan y, además, se podrán optimizar las cargas y agilizar los procesos.



“Estamos en un punto de sobrediagnóstico. El sector no aguanta más estudios y el Gobierno debe tomar medidas para enfrentar los retos que está planteando la tecnología”, advirtió Vanegas.



Otro punto que toca el informe es la creación de un fondo de telecomunicación único y convergente. Es importante recordar que en la actualidad hay dos fondos, uno de tecnología y otro de televisión.



En ese sentido, la propuesta es unificarlos y crear uno solo que se encargue de financiar con una contribución única de 1,96 por ciento de los ingresos brutos de los operadores de servicios TIC y TV por suscripción, de acuerdo a las estimaciones del Departamento Nacional de Planeación.



Actualmente, el Fontic (gestión de recursos TIC) contribuye con el 2,2 por ciento, mientras que el de televisión con 4,3 por ciento. “Los fondos no se han podido utilizar de la mejor forma porque no se han podido identificar los sectores y las personas que necesitan de esos recursos. Una estrategia interesante sería entregar estos fondos mediante el Sisbén, pero para ello es necesario cambiar la ley”, añadió el experto.



Y por otro lado, Andesco dice que se debe considerar la posibilidad de ejecutar proyectos en comunidades y territorios específicos, apartados y de bajos ingresos, a cambio del uso de espectro o renovación de permisos.

La asociación aseguró que ya están entablando conversaciones con varios partidos políticos para darles a conocer el documento anteriormente expuesto. Sin embargo , debido a que las elecciones de Senado y Cámara de Representantes se acercan, la curiosidad del sector crece y están a la espera de como se conformará el ambiente político.



TECNÓSFERA

Cartagena