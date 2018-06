Los nuevos controles antiadicción para iPhone 

06 de junio 2018 , 08:09 a.m.

Resulta curioso que Apple, una compañía que se encarga de fabricar teléfonos inteligentes, presente características para ayudar a sus usuarios a disminuir el uso de esos dispositivos.



La compañía de la manzana dio a conocer nuevas funciones antiadicción para iPhone durante su evento anual para desarrolladores el lunes 4 de junio. Dichas opciones estarán presentes en iOS 12, la siguiente generación del sistema operativo para móviles.

Ahora los nuevos modos de 'no molestar' se pueden desactivar automáticamente en función de una hora, ubicación o acción determinadas.



Además, las funciones de 'no molestar' a la hora de dormir ayudarán a los usuarios a descansar atenuando el brillo de la pantalla y ocultando las notificaciones de la pantalla de bloqueo hasta la mañana siguiente.



En lugar de despertarse con una serie de notificaciones enviadas durante la noche, los usuarios tendrán una nueva pantalla de 'buenos días' que resumirá las alertas. También hay una mayor variedad de controles para silenciar notificaciones y agrupar alertas con el fin de reducir la cantidad que se envía a un usuario.



En iOS 12 las personas ahora tendrán una nueva función llamada 'screen time' que ofrece información detallada y herramientas para que entiendan y controlen mejor el tiempo que pasan usando aplicaciones y sitios web.



De acuerdo con Apple, los informes de actividad diarios y semanales mostrarán el tiempo total empleado en 'apps' individuales, el uso por categoría de 'apps', cuántas notificaciones se han recibido y cuántas veces se ha manipulado el iPhone o el iPad.



La característica de limites de tiempo se sincronizara entre varios dispositivos a través del servicio iCloud de Apple.



'Screen time' también permitirá a los padres acceder al informe de actividad de sus hijos o hijas mediante 'compartir en Familia de iCloud' en sus dispositivos. Además, tienen la opción de limitar ciertas horas de uso para el dispositivo de sus hijos. Por ejemplo, para que no lo usen a la hora de dormir.

¿Cuándo estará disponible iOS 12?

iOS 12 ya está disponible para miembros del Programa de Desarrolladores de Apple en developer.apple.com, y el programa de beta pública estará habilitado para los usuarios de iOS en el transcurso de junio en beta.apple.com.



iOS 12 estará disponible a partir de septiembre de 2018 como actualización de software gratuita para el iPhone 5s y posterior, todos los modelos de iPad Air y iPad Pro, el iPad de 5 generación, el iPad de 6 generación, el iPad mini 2 y posterior y el iPod touch de 6 generación.



