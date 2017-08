VMWorld proyecta el futuro de un mundo cambiado por el software

29 de agosto 2017 , 09:41 a.m.

29 de agosto 2017 , 09:41 a.m.

Los 42 grados que por estos días se experimentan en Las Vegas son el telón de fondo para VMworld, un encuentro que este año giró en torno a la noción de la nube híbrida y el potencial de la infraestructura convergente para transformar a las empresas.

Es una bandera que enarboló desde el comienzo Pat Gelsinger, el CEO de VMware, quien durante su keynote analizó el que, dijo, ha sido el cambio más profundo que ha traído la evolución tecnológica que ha vivido esta generación de empresarios: el de las expectativas de los usuarios.



“La tecnología ha dejado el nido. Hemos visto a la ciencia ficción convertirse en ciencia cotidiana. Es difícil creer que nuestra perspectiva haya cambiado tanto en tan poco tiempo”, apuntó.



Gelsinger enmarcó así el enfoque de VMware hacia el manejo de entornos híbridos. La empresa que se hizo un nombre predicando la virtualización, hoy se enfoca en dar a sus clientes las herramientas para controlar un universo de nubes y prosperar en un mundo cambiado por el software.



Para eso, en lugar de tratar de seducir a sus clientes para que se suban a su nube, VMware firmó alianzas con proveedores de nube pública entre ellos Google, Microsoft, HP e IBM. Uno de los aspectos más reiterados de este VMworld es la entrada en efecto de la alianza con Amazon Web Services.



Ese enfoque, espera la firma, le permitirá concentrar sus esfuerzos en asegurarse de que sus clientes puedan manejar sus datos sin importar la nube que empleen y, de hecho, debería facilitar el paso de una a otra dependiendo del momento de la estrategia de la compañía.

“Hacia la nube vamos todos”

EL TIEMPO habló con Leonardo González, responsable de las operaciones en el norte de Suramérica, quien destacó el papel que juega Colombia en el panorama regional y la rápida adopción en el país de los servicios en la nube. El experto enfatizó la visión de su compañía de una estrategia de commodity hardware con servidores definidos por software y la importancia de la confianza para moverse en un mercado en el que hay al menos 30 proveedores de servicios de nube.



“El reto es que los temas de seguridad, la percepción del cliente, la experiencia total sea consistente sin importar en donde estás. No puedes tener dos, tres o cuatro versiones de lo mismo. Esta interconexión reduce los riesgos y asegura que la experiencia sea fluida”, dijo.



Para González, el paisaje en nuestro país es el de un mercado dinámico y cada vez mejor informado, en el que la transformación digital es un camino que hay que recorrer con decisión. “Yo creo que los consumidores ya están listos. Lo que pasa es que hay empresas, por ejemplo en el sector financiero, que simplemente pasan todas sus formas a digital pero igual se siguen demorando cinco días en procesar un cheque”, indicó.



González concluyó: “La nube pública no ofrecía servicios empresariales y por eso todos las empresas desarrollaron sus nubes privadas. Nosotros comenzamos a hablar de ‘tu nube’ hace cinco años. Pero hacia la nube vamos todos, en la nube estamos todos. Nos dimos cuenta de que la nube pública se está haciendo cada vez más importante y eso aceleró por parte de las corporaciones la adopción de la nube híbrida. Pero es algo que no puede hacerse sin interconexión”.

Wilson Vega

Editor de Tecnología

Las Vegas, Estados Unidos