¿En qué afectará a Colombia la ley europea de datos?

A partir del 25 de mayo comenzó a regir la Regulación General de Protección de Información en Europa (GDPR, por sus siglas en inglés). Esta contempla, principalmente, la forma como las grandes compañías tratarán la información de sus usuarios.



El GDPR establece, por ejemplo, que si una compañía desea obtener información de un usuario de la Unión Europea necesitará primero su consentimiento explícito. A lo anterior se le añade que la empresa tiene la obligación de informar sobre el plazo de conservación de los datos y las posibles transferencias internacionales.

Pero, ¿en qué afecta esta nueva regulación a Colombia? Para Carlos Cortés, consultor en regulación de internet, los cambios no serán muchos, más allá de los avisos que están desplegando las redes sociales en donde solicitan a sus usuarios leer los nuevos términos y condiciones.



"Si yo estoy usando Facebook en Colombia, la red social no se está ajustando a la ley colombiana de protección de datos, al contrario, lo que busca es unificarse a los estándares de un país europeo", dijo Cortés.



El experto añadió que: "Esas leyes europeas sí pueden afectar grandes mercados como el de Brasil, por ejemplo. Pero en Colombia, la afectación es mínima, pues acá las directrices son mucho más estrictas, por lo menos más que la gringa. Por eso, puede haber un lineamiento en parámetros y de ahí los avisos que desplegan algunas redes sociales que indican que debemos revisar las políticas de uso".



De acuerdo con Andrés Umaña, director de asuntos legales para Microsoft Colombia, el GDPR podría aplicar para las empresas latinoamericanas, incluso si estas procesan los datos personales fuera de la UE o si procesan datos personales de residentes que no son de la UE.



"Para las empresas que quieren realizar transacciones con clientes europeos, es necesario revisar sus políticas y procedimientos internos para a las prescripciones del nuevo Reglamento de Protección de Datos Europeo", indicó Umaña.



El ejecutivo además señaló que: "Pero aún si las empresas no van a tener transacciones de manera directa con Europa, el Reglamento se convertirá para Colombia en el principal referente regulatorio internacional para el manejo de información personal, por lo que es necesario, no sólo conocerlo, sino tenerlo presente en la generación de políticas y en la contratación de terceros como los proveedores tecnológicos".



En una posición similar se encuentra Josué Ariza, director regional de ventas de Forcepoint, pues aseguró que: "El GDPR impacta a muchas empresas en América Latina que tienen lazos o negocios con Europa y, por lo tanto, es algo que no podemos ignorar. Confío en que el impacto de GDPR no solo será el nivel comercial sino también se verá a futuro en las regulaciones locales. Aunque en América Latina tenemos un espectro diverso de madurez legal con respecto a la legislación de protección de datos en diferentes países".



