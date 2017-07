¿Una aplicación mejorará el servicio de taxis en Bogotá? /Análisis

Cambiar el taxímetro por una aplicación es una apuesta transcendental ya que supone un cambio de paradigma de un negocio que por años ha funcionado bajo el mismo sistema.



Expertos en el tema aseguran que si bien no se puede descartar la idea de que la tecnología ayudará a mejorar el servicio de taxis en Bogotá, es necesario que el Distrito aterrice la propuesta de una forma más detallada.



Además es importante, dicen los especialistas, prestarle especial atención al tema de la seguridad para garantizar el buen uso de los datos de los usuarios.



Esto teniendo en cuenta que las aplicaciones (no habrá una unificada, cada compañía de taxis puede presentar su plataforma) permitirán, entre otras cosas, registrar números de tarjetas de crédito y débito.

Esta información y otros datos que registrará el usuario, estarán almacenados en la nube, según indicó Juan Pablo Bocarejo, el secretario de movilidad.



En entrevista con EL TIEMPO, Juan Pablo Herrera, coordinador de estudios económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), afirmó que si bien el plan del Distrito va en línea con la economía digital, se deben cumplir ciertos estándares de calidad que permitan el sano funcionamiento de las plataformas.



"La apuesta es interesante y sin duda plantea innovaciones que van en el camino de la nueva economía. Sin embargo, la clave estará en que las aplicaciones cumplan con algunos estándares de calidad para que el mundo de la falsificación no migre a los temas digitales. La idea es que el usuario pague por un servicio que responda a sus necesidades", agregó.



Herrara fue enfático al decir que: "la regulación debe ser lo suficientemente concebida para evitar el fraude en el escenario digital".



Por su parte, Alan Colmenares, experto en transformación digital de Microsoft, afirmó que es clave realizar pruebas previas antes de colocar en funcionamiento las plataformas y así minimizar los riesgos de adopción.



"Quienes se encarguen del desarrollo de estas plataformas, deben lanzar una versión beta para probar su correcto funcionamiento con usuarios reales. Así mismo, luego de presentada la tecnología, es de vital importancia hacer un monitoreo de su funcionamiento para lograr ofrecer nuevos servicios y que los usuarios la sigan utilizando", añadió Colmenares.



El reto, dice Colmenares, será lograr crear una organización que integre la plataforma y responda a necesidades de los clientes y taxistas.



Los expertos en movilidad afirman que la apuesta es interesante y que ayudará a mejorar el servicio de los taxistas; no obstante, creen que la plataforma se debe robustecer, sobre todo, en el tema de las tarifas.



"La aplicación se debe flexibilizar. Según el secretario de movilidad, la plataforma va a calcular un tramo y de acuerdo a ello, dará una tarifa que será inmodificable. Pero ¿qué pasará si encuentra una ruta mejor? Esta parte no está muy clara y ojalá existan ajustes operacionales. La plataforma es bienvenida, pero hay que aterrizar de una mejor manera la propuesta", le dijo a este diario José Stalin Rojas Amaya, director del observatorio de logística y movilidad de la Universidad Nacional.



Amaya además aseguró que es de vital importancia capacitar a los taxistas y las personas en cuanto al uso de esta tecnología. "Esto no elimina las disculpas de los taxis diciendo: yo por allá no voy, qué pena. Tampoco elimina las horas largas de conducción que tienen que soportar los conductores", dijo.

En ese sentido, Juan Pablo Bocarejo informó que el Distrito realizará campañas de sensibilización a través de videos que mostrarán tanto el funcionamiento de la aplicación como de las tabletas que deberán implementar los taxistas.



Juan Felipe Moreno, country manager de Easy Taxi, se pregunta: ¿Qué pasa si hay variaciones en la ruta?.



"En ocasiones, el pasajero le indica al taxista que quiere ir a un destino determinado. Pero, en el trayecto, le solicita que se desvíe de la ruta y luego que vuelva a retomar el trayecto inicial. De usarse el taxímetro digital, una opción es que el taxista le diga al pasajero que no puede realizar la desviación o que le es necesario reiniciar al taxímetro con cada cambio en la ruta", dice Moreno.



Además, considera que es clave el acompañamiento del ministerio TIC ya que tiene la capacidad para articular los avances tecnológicos y operativos de las distintas aplicaciones existentes, de modo que la propuesta del taxímetro digital cuente con una participación ecuánime de parte de todos los actores involucrados en la prestación del transporte público individual de pasajeros.



