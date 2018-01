'Si Facebook quiere noticias de confianza, entonces debería pagar'

El cambio de algoritmo de Facebook, el que plantea mostrar más contenido de amigos que noticias, ha sido criticado por Rupert Murdoch, el empresario que dirige el conglomerado de medios News Corp.



En un comunicado, Murdoch aseguró que si la red social de Mark Zuckerberg quiere reconocer noticias confiables, debería pagarles una tarifa a los medios de comunicación, esto con el objetivo de potenciar los esfuerzos para combatir las noticias falsas.

"Ha llegado el momento de considerar una ruta diferente. Si Facebook quiere reconocer publicaciones 'de confianza', entonces debería pagar a los editores una tarifa", añadió el magnate.



Murdoch, quien es dueño de medios como The Wall Street Journal y The Times, dice que "se ha discutido mucho sobre los modelos de suscripción, pero aún no he visto una propuesta que realmente reconozca la inversión y el valor social del periodismo profesional".



De hecho, advierte que "si Facebook quiere reconocer a los editores confiables entonces debería pagar a esos medios una tarifa similar al modelo adoptado por los cableoperadores".



Murdoch, quien también es presidente ejecutivo de 21st Century Fox, agregó que "los editores obviamente están mejorando el valor y la integridad de Facebook a través de sus noticias y contenido, pero no están siendo recompensados ​​adecuadamente por esos servicios. Los pagos de transparencia tendrían un impacto menor en las ganancias de Facebook, pero un gran impacto en las perspectivas de editores y periodistas ".



El cambio de algoritmo de Facebook, hace parte del propósito de Zuckerberg para este 2018, en el cual se plantea 'arreglar' la red social. En ese sentido, el nuevo algoritmo fue creado para que en el muro de las personas se les de prioridad a los contenidos publicados por familiares o amigos frente a las publicaciones que lleven la firma de empresas o medios de comunicación.



"Recientemente hemos recibido comentarios de nuestra comunidad acerca de que el contenido público -publicaciones de negocios, marcas y medios- está desplazando los momentos personales que nos llevan a conectar más con los otros", dijo el creado de la red social.



Zuckerberg aceptó que los videos y otros contenidos corporativos en Facebook han crecido mucho en los últimos dos años, por lo que hay más publicaciones de este tipo que personales de amigos y familiares.



TECNÓSFERA