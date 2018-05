Las 'apps' más descargadas en Android e iOS durante el 2018

En el primer trimestre de 2018 se descargaron 25.000 millones de aplicaciones en todo el mundo, mientras que en ese mismo periodo pero de 2016, la cifra se ubicó en 23.600 millones de 'apps', registrando un incremento del 7,6 por ciento, según un reciente informe de la consultora Sensor Tower.



El reporte señala que las descargas desde la App Store de Apple tuvieron un incremento del 13 por ciento a 7.800 millones y la Google Play creció un 5,4 por ciento a 17.600 millones.

La consultura generó un ranking de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo y aseguró que: "Facebook dominó una vez más en descargas principales globales, que poseen cuatro de los los cinco primeros puestos. El orden de las cinco mejores aplicaciones se mantuvo sin cambios durante el cuarto trimestre de 2017.



El listado mundial quedó así: En primer lugar quedó WhatsApp, seguido de Messenger, Facebook, Instragram y UC Browse (navegador web multiplataforma). Luego se ubicó Tik Tok, PUBG Mobile, SHAREit, Snapchat, Subway Surfers, YouTube, Netflix, Wish, Spotify, AliExpress, musical.ly, Uber, Garena Free Fire, WeChat y el último lugar lo ocupó la aplicación Imo .



El reporte también generó un ranking de las 'apps' más descargadas por sistema operativo:



iOS:

-Tik Tok

-PUBG Mobile

-YouTube

-WhatsApp

-Messenger

-Instagram

-Facebook

-WeChat

-QQ

-iQIYI

-Google Maps

-Taobao

-Tencent Video

-Alipay

-Gmail

-Netflix

-Spotify

-Snapchat

-Pinduoduo

-Knife Hit



Android:

-WhatsApp

-Messenger

-Facebook

-Instagram

-UC Browser

-SHAREit

-Subway Surfers

-Snapchat

-Garena Free Fire

-musical.ly

-Vigo Video (Flipagram)

-Wish

-imo

-AliExpress

-Uber

-MX Player

-Candy Crush Saga

-Netflix

-My Talking Tom

-Clean Master

¿Cuál fue la categoría más descargada?

La categoría más descargada, de acuerdo con la investigación, es juegos, registrando 2.400 millones de 'apps', un incremento del 15 por ciento frente al primer trimestre de 2017. Luego se ubicó las plataformas de fotografía y video, con 619 millones de descargas. Después está entretenimiento (595 millones), utilidades (491 millones) y redes sociales (456 millones).



"Las descargas de categorías de juegos crecieron modestamente año tras año en el 4,7 por ciento a 7.230 millones en total. El entretenimiento creció mucho más, mejorando alrededor del 12 por ciento con respecto al primer trimestre de 2017", reza el reporte.



TECNÓSFERA