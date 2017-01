Las sorpresas y dudas que deja la Nintendo Switch

El relativo fracaso de la Wii U –que acumula 13,6 millones de unidades vendidas, frente a los 49 millones de la PlayStation 4 y los 25 millones de la Xbox One, según VGChartz– llevaba a asumir una postura de escepticismo con respecto a la nueva apuesta de Nintendo: la Switch.

Sin embargo, la firma japonesa disipó las dudas con la presentación llevada a cabo en varias ciudades del mundo, entre ellas Tokio, París y Nueva York, donde reveló las características técnicas definitivas de la consola y algunos de los juegos que la acompañarán en sus primeras etapas.

Nos encontramos ante un aparato virtuoso desde la perspectiva de diseño. Entender su funcionamiento no es difícil. Su premisa es la versatilidad. Se puede conectar al televisor por medio de un cable HDMI y logra ejecutar contenidos en Full HD hasta a 60 cuadros por segundo. También se puede utilizar como dispositivo móvil. En ese modo, cuenta con pantalla de 6,2 pulgadas y resolución de 1.280 por 720 píxeles. El poder gráfico del equipo es proporcionado por un chip Nvidia Tegra X1 especialmente diseñado para la consola.

La potencia gráfica ofrecida no sorprende y, sin duda, se queda algunos pasos por detrás de lo visto en el territorio de Sony y de Microsoft.

Los controles, que se llaman Joy-Con, son la parte más virtuosa del conjunto. Gozan de una tecnología de vibración única que permite distinguir la diferencia entre una canica o cinco cayendo en el interior de un vaso. Nintendo lo llama HD Rumble y es uno de los avances más innovadores de la consola. Brinda sensaciones únicas y sin duda marcará un antes y un después en lo referente a tecnología de vibración en los controles de videojuegos.

Lo más reprochable de la consola es, por ahora, su catálogo de juegos. Se sabe que el 3 de marzo, cuando sea lanzada oficialmente en Estados, Japón y Europa, gozará de algunos nombres como 1,2 Switch (un juego que solo acude a los Joy-Con para proveer entretenimiento), Arms (un título que aprovecha al máximo los sensores de movimiento) y Legend of Zelda: Breath of the Wild. El nuevo Super Mario Odissey solo aparecerá hasta final de año.

Otro aspecto cuestionable es la autonomía de la consola en modo móvil. Según los voceros de la empresa, oscila entre 2,5 y 6 horas, dependiendo del título. Es una capacidad apenas aceptable si se la compara con una tableta promedio o con la mayoría de teléfonos celulares.

La calidad de imagen ofrecida por la consola en modo móvil es notable, aunque no alcance el Full HD. Eso sí, las palancas de los Joy-Con se antojan un poco pequeñas y difíciles de manipular.

1,2 Switch será un juego que, de seguro, amenizará cualquier reunión familiar o corporativa, precisamente por su simplicidad.

Splatoon 2 volverá a ser uno de los mejores, y más originales, juegos de disparos que hay a disposición de la comunidad.

La Nintendo Switch también emplea cartuchos. El costo de los juegos estará entre 40 y 60 dólares.

Según Bill van Zyll, director general de Nintendo para Latinoamérica, la firma japonesa trabaja para que la consola llegue a la región el 3 de marzo.

La Switch gozará de un servicio de pago para multijugador, como el PlayStation Plus o el Xbox One Gold. Permitirá descargar juegos en digital y, es de esperar, a precios razonables.

